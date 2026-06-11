Holpriger Beginn: So verlief der Start der Bauarbeiten auf der B 33 zwischen Hornberg und Gutach

Wer momentan nach Hornberg will, braucht Zeit und gute Nerven. Das Regierungspräsidium saniert nämlich seit Montag, 8. Juni, die B 33 zwischen den beiden Orten. Die Arbeiten sollen voraussichtlich bis Ende Oktober dauern. Im überwiegenden Teil der Bauzeit wird der Verkehr halbseitig per Ampel an der Baustelle vorbeigeführt. Wie das RP mitteilt, wurden die Bauabläufe so optimiert, dass lediglich eine einwöchige Vollsperrung der Bundesstraße zwischen Tunnelausfahrt und der sogenannten Schondelmaier-Kurve (Hohweg) notwendig ist. Diese erfolgt voraussichtlich von 7. bis 12. September. Der Verkehr muss in dieser Zeit weiträumig umgeleitet werden. Zudem stehen im Hornbergtunnel Ertüchtigungsarbeiten an. Dafür muss der Tunnel für voraussichtlich fünf Wochen von Ende August bis Ende September gesperrt werden. In dieser Zeit wird der Verkehr durch die Ortsdurchfahrt von Hornberg geleitet.

Saniert wird die B 33 zwischen der Einmündung Sonnenberg/ Säge und dem Hornbergtunnel sowie nach dem Tunnel bis zur Mitte der Einmündung der L 108 (Einfahrt Hornberg-Süd/Triberger Straße). Am 8. Juni haben die Arbeiten an der Abzweigung Blumbach bis zum Parkplatz des Restaurants Alexandros (Rössle) begonnen. Von dort werden sie abschnittsweise unter Ampelregelung in Richtung Säge fortgeführt. Es schließen sich die weiteren Bauabschnitte zwischen Blumbach und Ausfahrt Hornberg-Süd an.

Die Bauabschnitte sind auf der Internetseite des Regierungspräsidiums zu finden. Im momentan laufenden dem ersten Bauabschnitt die Einmündung Ebersbach größtenteils gesperrt werden. Die bestehende Fußgängerampel beim Restaurant Alexandros (Rössle) wird außer Betrieb genommen. In Höhe des Parkplatzes wird eine Ersatzampel für Fußgänger eingerichtet. Das RP weist ergänzend darauf hin, dass die Bushaltestellen Rössle ab 8. Juni bis zum Abschluss der Bauarbeiten im Kreuzungsbereich der L 107-Rothalde nicht angefahren werden.

Beschwerden am ersten Baustellentag

Es wird gebeten, die umliegenden Haltestellen zu nutzen. Wie Hauptamtsleiter Oswald Flaig auf Anfrage unserer Redaktion mitteilt, seien mit Start der Bauarbeiten einige Beschwerden an die Hornberger Verwaltung heran getragen worden. Wie Flaig berichtet, sei ihm mitgeteilt worden, dass der Verehr sich teilweise bis in den Hornberger Tunnel gestaut habe. Einige Autofahrer hatten Wartezeiten von 30 bis 45 Minuten. Die Straßenmeisterei in Haslach gab ihm gegenüber an, dass die Ampel, die den Verkehr regelt, noch besser kalibriert werden musste. die Grünphasen seien angepasst worden. Seitdem habe es keine Beschwerden mehr gegeben, so Flaig.

Voraussichtlich ab Montag, 22. Juni, wird es für etwa drei Wochen ein Lastwagen-Fahrverbot für die L 107 (Rothalde/Landwassereck) geben. In dieser Zeit finden die Bautätigkeiten im Kreuzungsbereich statt.

Beauftragt mit den Arbeiten ist Firma Swietelsky aus Biberach. Diese wird in den einzelnen Bauabschnitten die Anlieger entlang der B 33 bezüglich der Erreichbarkeit ihrer Grundstücke informieren. Die Kosten für die Straßensanierung und die Tunnelertüchtigung belaufen sich auf jeweils rund eine Million Euro und werden vom Bund getragen.

Verkehrsbelastung

Das RP weist darauf hin, dass aufgrund der überregionalen Bedeutung des Bundesstraßennetzes sowie der meist deutlich höheren Verkehrsbelastung, vor allem durch Lkw Bundesstraßen im Vergleich zu Landesstraßen zu einem deutlich früheren Stadium erneuert werden. Nur so können tiefergehenden Schäden an den stark belasteten Bundesstraßen vermieden und eine stets gute Qualität der Straße garantiert werden, heißt es.