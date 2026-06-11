Holpriger Beginn: So verlief der Start der Bauarbeiten auf der B 33 zwischen Hornberg und Gutach

Ampelverkehr und Sperrungen: Auf der B 33 zwischen Hornberg und Gutach ist momentan Geduld gefragt. Eine Vollsperrung soll im September folgen.
Wer momentan nach Hornberg will, braucht Zeit und gute Nerven. Das Regierungspräsidium saniert nämlich seit Montag, 8. Juni, die B 33 zwischen den beiden Orten. Die Arbeiten sollen voraussichtlich bis Ende Oktober dauern. Im überwiegenden Teil der Bauzeit wird der Verkehr halbseitig per Ampel an der Baustelle vorbeigeführt. Wie das RP mitteilt, wurden die Bauabläufe so optimiert, dass lediglich eine einwöchige Vollsperrung der Bundesstraße zwischen Tunnelausfahrt und der sogenannten Schondelmaier-Kurve (Hohweg) notwendig ist. Diese erfolgt voraussichtlich von 7. bis 12. September. Der Verkehr muss in dieser Zeit weiträumig umgeleitet werden. Zudem stehen im Hornbergtunnel Ertüchtigungsarbeiten an. Dafür muss der Tunnel für voraussichtlich fünf Wochen von Ende August bis Ende September gesperrt werden. In dieser Zeit wird der Verkehr durch die Ortsdurchfahrt von Hornberg geleitet.