Holperpiste bei Oberndorf: Gangbarer Weg für die Sanierung war schon besprochen

Unverständnis besteht im Beffendorfer Ortschaftsrat mit Blick auf die Zurückhaltung bei der Sanierung der Wasserturmstraße. Da ist ein anderes Projekt schon deutlich weiter.

Ortsvorsteher Roland Lauble hatte in der Sitzung des Ortschaftsrates Beffendorf zur Bürgerfragestunde eingeladen. Im Vorfeld bekam er eine schriftliche Anfrage bezüglich der Sanierung der K 5522. Der Schwarzwälder Bote hatte aus dem Kreistag berichtet, dass die Sanierung der „Wasserturmstraße“ in Frage gestellt würde, wenn die Stadt Oberndorf die darunterliegende Wasserleitung nicht sanieren wolle.

Ortsvorsteher Roland Lauble teilte mit, dass man Anfang 2025 eine Besprechung mit den wichtigsten Beteiligten hatte, in der man eine gangbare Lösung für die Straßensanierung gefunden habe – auch ohne den Austausch der Leitung. Man spreche hier immerhin von einer bis eineinhalb Millionen Euro. Dass dies im Technischen Ausschuss des Kreises nun wieder in Frage gestellt werde, sei neu – und wird in nächster Zeit sicher in den Gremien aufgearbeitet.

Eine Frage der Kostenteilung

Viele Nummern kleiner, dafür schon konkreter ist ein anderes Projekt, das den Ort umtreibt: Der Elternbeirat des Kindergartens Beffendorf hatte die Überdachung des Fahrradstellplatzes beantragt. Dieser soll nicht nur für die Unterstellmöglichkeiten von zahlreichen Kinderfahrzeugen genutzt werden, sondern auch für Kinderwagen. Diese würden oft vor dem Eingang abgestellt, der aber wiederum ein Fluchtweg ist.

Kindergartenleiterin Ellen Sturm hat gemeinsam mit dem Elternbeirat verschiedene Angebote eingeholt. Favorisiert wurde eine Überdachung aus Glas. Dies würde aber Kosten von circa 7800 Euro verursachen. Das Angebot eines örtlichen Handwerksbetriebes liegt bei etwa 5700 Euro. Allerdings müsse man möglicherweise noch Kosten für ein notwendiges Fundament berücksichtigen.

Bei einem Besuch im Kindergarten hatte Bürgermeister Winter zwar die Kostenübernahme bis zu einem bestimmten Budget zugesagt, die weiteren Kosten müssen dann selbst finanziert werden.

Ortsvorsteher Lauble wird nochmals mit dem Bauamt der Stadt Rücksprache halten. Wenn die genauen Kosten vorliegen, kann der Ortschaftsrat über eine teilweise Kostenübernahme aus Verfügungsmittel einen Beschluss fassen.