Holperpiste bei Oberndorf: Gangbarer Weg für die Sanierung war schon besprochen

Unverständnis besteht im Beffendorfer Ortschaftsrat mit Blick auf die Zurückhaltung bei der Sanierung der Wasserturmstraße. Da ist ein anderes Projekt schon deutlich weiter.
Ortsvorsteher Roland Lauble hatte in der Sitzung des Ortschaftsrates Beffendorf zur Bürgerfragestunde eingeladen. Im Vorfeld bekam er eine schriftliche Anfrage bezüglich der Sanierung der K 5522. Der Schwarzwälder Bote hatte aus dem Kreistag berichtet, dass die Sanierung der „Wasserturmstraße“ in Frage gestellt würde, wenn die Stadt Oberndorf die darunterliegende Wasserleitung nicht sanieren wolle.