Holperpiste bei Beffendorf: Wasserturmstraße wird endlich saniert – falls die Stadt Oberndorf mitmacht

Seit Jahren wird über die holprige Wasserturmstraße (K5522) bei Beffendorf diskutiert. Der Landkreis will die nun endlich sanieren – vorausgesetzt: Oberndorf beteiligt sich.
Sie ist zweifelsfrei eine der holprigsten und schmalsten Straßen im Kreis Rottweil, und sie spaltet die Bürgerschaft: die Wasserturmstraße (K 5522) zwischen Beffendorf und Wisoch-Kreisverkehr. Für eine Sanierung in diesem Jahr hat der Kreistag bereits grünes Licht gegeben – die Maßnahme steht im Haushaltsplan. Doch nun scheint eine alte Wasserleitung das Vorhaben ins Wanken zu bringen.