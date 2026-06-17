Holperpiste bei Beffendorf: Nach jahrelanger Diskussion ist die Entscheidung gefallen

Seit mehr als 15 Jahren wird über die Sanierung der „Wasserturmstraße“ (K5522) bei Beffendorf diskutiert. Jetzt hat der Kreistag eine Entscheidung getroffen.
Zweifel an ihrem miserablen Zustand hat keiner, bei der Frage danach, ob man sie sanieren sollte, scheiden sich aber seit bald zwei Jahrzehnten die Geister: Die K5522, die von Beffendorf aus am Wasserturm vorbei zum „Wisoch“-Kreisverkehr führt, ist für die einen eine unverzichtbare Verbindung, für die anderen ein entbehrliches Übel. Nachdem eine Entscheidung zuletzt vertagt worden war, hat der Rottweiler Kreistag nach erneuter langer Diskussion jetzt einen Beschluss gefasst.