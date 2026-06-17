Holperpiste bei Beffendorf: Nach jahrelanger Diskussion ist die Entscheidung gefallen

Seit mehr als 15 Jahren wird über die Sanierung der „Wasserturmstraße“ (K5522) bei Beffendorf diskutiert. Jetzt hat der Kreistag eine Entscheidung getroffen.

Zweifel an ihrem miserablen Zustand hat keiner, bei der Frage danach, ob man sie sanieren sollte, scheiden sich aber seit bald zwei Jahrzehnten die Geister: Die K5522, die von Beffendorf aus am Wasserturm vorbei zum „Wisoch“-Kreisverkehr führt, ist für die einen eine unverzichtbare Verbindung, für die anderen ein entbehrliches Übel. Nachdem eine Entscheidung zuletzt vertagt worden war, hat der Rottweiler Kreistag nach erneuter langer Diskussion jetzt einen Beschluss gefasst.

Der zentrale Konflikt: Unter der Straße verläuft eine laut Landkreisverwaltung rund 100 Jahre alte Wasserleitung. Die Stadt Oberndorf will diese aber nicht ohne Not, sondern erst im Bedarfsfall sanieren. Zuletzt hatte der Kreisausschuss für Umwelt und Technik deshalb darüber diskutiert, ob die Straßensanierung erneut verschoben werden sollte, und die Entscheidung vertagt.

Das plant das Straßenbauamt

Geplant wäre ein sogenannter Hocheinbau mit einer 14 Zentimeter starken Trag- und einer vier Zentimeter starken Deckschicht, brachte Straßenbauamtsleiter Martin Osieja im Kreistag am Montag nun nochmal in Erinnerung. Dadurch würde sich die Breite der ohnehin schmalen Fahrbahn um etwa 15 Zentimeter verringern. Um das zu kompensieren, sollen die Bankette mit einem offenporigen Beton verfestigt werden. Die Wasserleitung soll messtechnisch überwacht werden.

Die Maßnahme würde rund 1,2 Millionen Euro kosten. Baubeginn könnte bereits im Oktober sein, Bauende wäre dann voraussichtlich Ende März 2027. Was nun die Erneuerung der Wasserleitung angehe, so sei die Aussage der Stadt Oberndorf dieselbe wie beim letzten Mal, meinte Osieja im Kreistag.

Parallelverbindung vorhanden

„Diese Straße zu erneuern macht überhaupt keinen Sinn“, meinte SPD-Kreisrat Josef Günter. Schließlich gebe es die L415 über den Lindenhof als deutlich sicherere Parallellösung. Ein Ausbau der „Wasserturmstraße“ würde zum schnelleren Fahren animieren und damit auch zu mehr Unfällen führen, so Günter. Und bezüglich der Wasserleitung gebe es zu viele Fragezeichen. „Das wäre ein Schildbürgerstreich, diese Summe auszugeben und dann gleich 2027 den ersten Wasserschaden zu haben.“

Auch Emil Sänze (AfD) sprach sich gegen die Sanierung aus: „Wir sollten diese Maßnahme zurückstellen. Andere Straßen müssen sicherlich dringender saniert werden.“

Wichtige Verbindung

FWV-Kreisrat Markus Huber sah das vollkommen anders und meinte, man messe hier mit zweierlei Maß. Schließlich habe man schon etliche Straßen saniert, ohne auch nur zu fragen, wo die Wasserleitung verlaufe. Außerdem seien auch jüngere Wasserleitungen anfällig. Eine Garantie gebe es also nie. Und man sehe ja: Auch nach 15 Jahren, in denen man die Maßnahme immer wieder geschoben habe, sei die Leitung noch intakt.

Die K5522 stelle eine wichtige Verbindung in Richtung Rottweil und Waldmössingen dar und sei hochfrequentiert. Huber erinnerte zudem daran, dass es um eine Instandsetzung und nicht um einen Ausbau gehe. Mehr Verkehr auf die L415 und den dortigen Kreisverkehr, der ohnehin überlastet sei, zu lenken, berge aus seiner Sicht ein höheres Unfallrisiko.

Felix Lehmann (CDU) meinte, bislang ignoriere man den Wunsch der Orte, die schon seit Langem auf die Sanierung der Straße hofften, und müsse sich als Kreistag nun verlässlich zeigen. Rainer Stark (FDP) sprach sich auch für die Instandsetzung aus. Als Zufahrtsweg zum Wasserturm beispielsweise müsste die Straße ohnehin erhalten werden, meinte er. Und wenn es Probleme an der Leitung gebe, bestünden viele Möglichkeiten, diese zu lösen.

Straße herabstufen?

Berthold Kammerer (SPD) meinte, man benötige das Plazet der Stadt Oberndorf, dass sie die Leitung erneuern wolle. Er schlug vor, die Kreisstraße zur Gemeindestraße abzustufen und der Stadt 1,2 Millionen Euro zur Verfügung zu stellen, damit diese die Straße zu einem selbstgewählten Zeitpunkt erneuern könne. „Denn wir sollten uns den Schuh der Bürgerkritik nicht anziehen und nichts tun, was absehbar keinen Sinn hat“, fand er.

Oberndorfs Bürgermeister und FWV-Stadtrat Matthias Winter bezeichnete den Zustand der Wasserleitung als unkritisch, weswegen man den Betrag für eine Erneuerung nicht in die Hand nehmen wolle – zumal die Instandsetzung ja auch ohne Einbeziehen der Wasserleitung umgesetzt werden könne. Das Angebot Kammerers wies Winter zurück. Es handle sich nun mal um Infrastruktur des Landkreises. Die Stadt habe kein Interesse an einer Übernahme.

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Landrat Christoph Keckeisen gab zu bedenken, dass die Herabstufung einer Straße auch nicht so einfach gehe. Man könne nur über etwas abstimmen, was man auch in der Hand habe. „Es geht hier doch um die politische Willensbildung“, gab Kammerer zurück. Die Verwaltung könne alternativ prüfen, ob eine Herabstufung und Kostenübernahme möglich sei, schlug Keckeisen vor.

„Skurrile Diskussion“

Christian Ruf (CDU) drückte Irritation über die „skurrile Diskussion“ aus. Nicht umsonst heiße es, Danaergeschenke solle man nicht annehmen. „Angebote wie dieses sind nicht sinnvoll.“ Stark schlug in dieselbe Kerbe und meinte, ein Konstrukt, das nur Verlierer habe, mache keinen Sinn. „Dieses Schwarze-Peter-Spiel ist nicht zielführend.“

Berthold Kammerers Antrag wurde schließlich bei sieben Ja-Stimmen mehrheitlich abgelehnt. Stattdessen stimmte die Mehrheit des Kreistags – bei elf Gegenstimmen – dafür, den Bauvertrag in diesem Jahr abzuschließen. Damit steht nach vielen Jahren der Abwägung und Diskussion einer Instandsetzung der „Wasserturmstraße“ nichts mehr im Weg.