Nach der Attacke am Holocaust-Denkmal in Berlin hat die Polizei einen Verdächtigen festgenommen. Es handele sich um den mutmaßlichen Täter, teilten die Ermittler am Abend am Tatort mit. Die Polizei hatte mit einem Großaufgebot nach dem Mann gesucht. Die Festnahme erfolgte knapp drei Stunden nach der Alarmierung.