Holocaust-Gedenktag: Steinmeier fordert Haltung gegen Antisemitismus

Am 27. Januar wird an die Ermordung von sechs Millionen Juden durch die Nazis erinnert. Bundespräsident Steinmeier dringt darauf, antisemitischen Haltungen jederzeit zu widersprechen.
Berlin - Aus Anlass des Holocaust-Gedenktags hat Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier dazu aufgerufen, dem Antisemitismus offensiv entgegenzutreten. "Es ist Haltung und Handeln gefragt", mahnte er in einem Interview mit dem Bayerischen Rundfunk. "Der Antisemitismus wächst, wo wir schweigen, wo wir keine Solidarität zeigen." Antisemitischen Haltungen müsse widersprochen werden – auf der Straße, aber vor allem im Privaten.