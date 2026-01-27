Holocaust-Gedenktag: Steinmeier fordert Haltung gegen Antisemitismus

Der Holocaust-Gedenktag am 27. Januar erinnert an die Ermordung von sechs Millionen Jüdinnen und Juden während des Nationalsozialismus. Das Datum bezieht sich auf die Befreiung des Vernichtungslagers Auschwitz vor 81 Jahren. Das Judentum sei "ein Teil von uns", versicherte Steinmeier und betonte: "Deutschland ist nur ganz bei sich, wenn sich Jüdinnen und Juden in unserem Land sicher fühlen können."