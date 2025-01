Holocaust-Gedenktag: Freudenstadts Oberbürgermeister setzt Zeichen gegen Antisemitismus

1 Oberbürgermeister Adrian Sonder beteiligt sich an der Kampagne #WeRemember zum Holocaust-Gedenktag. Foto: Rath/Stadtverwaltung

Am 27. Januar wird der Holocaust-Gedenktag begangen. Oberbürgermeister Adrian Sonder beteiligt sich in diesem Jahr an der Kampagne #WeRemember, um ein Zeichen gegen zunehmenden Antisemitismus und aktuelle Vorkommnisse in Großstädten und an Hochschulen zu setzen.









Link kopiert



Oberbürgermeister Adrian Sonder beteiligt sich an der Kampagne #WeRemember zum Holocaust-Gedenktag am 27. Januar. Zur Teilnahme an der Kampagne in den Sozialen Medien ruft der Jüdische Weltkongress (WJC) auf. Er will damit eine Botschaft gegen die zunehmende Judenfeindlichkeit senden und einen Beitrag zur Holocaust-Aufklärung leisten, schreibt die Stadt in einer Pressemitteilung. Im Fokus der diesjährigen Aktion stehen die Überlebenden des Massenmords an den Juden in Europa während des Zweiten Weltkriegs.