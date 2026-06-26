Hollywood: Shrek-Star Eddie Murphy kehrt in Esel-Film Donkey zurück

«Shrek»-Fans können sich auf einen Ableger rund um die beliebte Esel-Figur freuen. Star-Komiker Eddie Murphy wird in «Donkey» wieder den redseligen Esel vertonen. Der Animations-Spaß soll 2028 kommen.

Los Angeles - Hollywoods Star-Komiker Eddie Murphy (65, "Beverly Hills Cop", "Der Prinz aus Zamunda") wird einem beliebten Esel erneut seine Stimme leihen. Universal Pictures und DreamWorks haben einen "Shrek"-Ableger mit dem Titel "Donkey" für Juni 2028 angekündigt. Der Animationsfilm dreht sich rund um den redseligen Esel, der in vier "Shrek"-Filmen bereits von Murphy vertont wurde. Der Film wird von US-Regisseur Charlie Bean inszeniert ("The Lego Ninjago Movie", "Susi und Strolch").

Murphy hatte in früheren Interviews bereits angedeutet, dass die Esel-Figur einen eigenständigen Film erhalten soll. In der "Shrek"-Serie ist der schnell sprechende Esel der treue Begleiter des grünen Ogers Shrek. Als Sidekick spielte er in allen vier Folgen von 2001 bis 2010 mit. Für die lukrative Stimm-Rolle steckte Murphy an der Seite von Mike Myers (Shrek), Cameron Diaz (Prinzessin Fiona) und Antonio Banderas (Gestiefelter Kater) eine Millionen-Gage ein.

"Donkey" ist nicht der erste "Shrek"-Ableger. 2011 hatte Antonio Banderas in "Der gestiefelte Kater" seinen eigenen Auftritt, gefolgt von "Der gestiefelte Kater: Der letzte Wunsch" (2022).

"Shrek 5" kommt "Donkey" zuvor

Vor dem geplanten "Donkey"-Kinostart im Jahr 2028 kommen Fans der Figuren bereits auf ihre Kosten. Für Juni 2027 hat DreamWorks mit "Shrek 5" einen weiteren Teil der Hit-Serie angekündigt. Neben den bewährten Star-Stimmen ist die Schauspielerin Zendaya als neue Synchronsprecherin für die Rolle der Teenager-Tochter von Shrek und Prinzessin Fiona dabei.