Hollywood-Konzern: Warner prüft Zukunfts-Optionen nach Übernahmeinteresse

Warner Bros. gehört zu den Urgesteinen von Hollywood. Jetzt gibt es Kaufinteressenten. Von der Entwicklung um den Konzern hängt auch die Zukunft eines großen Nachrichtensenders ab.
Los Angeles - Der Medienriese Warner Bros. Discovery hat nach eigenen Angaben mehrere Übernahmeinteressenten und prüft einen Verkauf. Es gebe Anwärter sowohl für das gesamte Unternehmen als auch nur für das Warner-Hollywood-Studio, teilte der Konzern mit. Namen wurden nicht genannt. Zu Warner Bros. Discovery gehört unter anderem auch der Nachrichtensender CNN.