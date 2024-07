Hollywood in Meßstetten bei den Ferienspielen: Junge Stars im sonnigen Rampenlicht

Statt auf dem berühmten „Walk of Fame“ haben sich die jungen Stars und Sternchen auf dem großen Heuberg versammelt – und zwar zu den 44. Meßstetter Ferienspielen, die unter dem glitzernden Motto „Hollywood“ auf dem Schulhof der Grundschule Bueloch eröffnet wurden. Insgesamt 102 Kinder zwischen sechs und zwölf Jahren haben sich dafür angemeldet – eingeteilt in die sechs Gruppen „Maske“, „Animation“, „Ton“, „Beverly Hills“, „Stunt“ und „Kamera“.

Vom Profifotograf bis hin zur sportlichen Mission

Sie werden von 21 Betreuern bis zum 2. August durch das Rampenlicht geführt; zusätzliche Unterstützung erhalten diese von zwei Mitarbeitern im Spülteam, und für die Verpflegung sorgt Elke Müller von der gleichnamigen Metzgerei. Begrüßt hat die Teilnehmer Hauptamtsleiter Thomas Berg von der Stadt Meßstetten. Ein volles Programm haben die Verantwortlichen unter Rebekka Robnigs Leitung im Vorfeld aufgestellt. An sechs Werktagen hat jeder einzelne Ferienspieletag sein eigenes Leitmotiv, und aus allen Stadtteilen wird ein Bustransfer zu allen Betreuungszeiten angeboten. Samstag und Sonntag sind keine „Drehtage“.

Am Eröffnungstag trafen als erstes die Hauptdarsteller ein. Nach dem Mittagessen, das es täglich gibt, ging es in die Kulissenwerkstatt und zu den Maskenbildnern; nachmittags ging es zu einem Fotoworkshop mit Profifotograf Christoph Scholer. Der Besuch einer Hundestaffel und des Polizeireviers in Truchtelfingen am Freitag runden den Auftakt gekonnt ab. Sportlich geht es am Montagvormittag, 29. Juli, zu, wenn die Kinder zur „Mission possible“ dem Sportverein Heinstetten einen Besuch abstatten; ein Lego-Movie-Day mit Ausflug ins Legoland ist für den Dienstag geplant.

Zur Premiere sind die Eltern als Ehrengäste geladen

Verschiedene Workshops, unter anderem mit einem Förster, finden am Mittwoch statt; Feuerwehrmann Sam und die Police-Academy sind genauso mit von der unterhaltsamen Partie wie ein Besuch der Berufsfeuerwehr und der ABC-SE Schule der Bundeswehr in Stetten a. k. M. . Darüber hinaus werden für die Zeit der Ferienspiele weitere Workshops – zum Beispiel Bastel- oder Beautyworkshops – angeboten. Ein Elternnachmittag am Donnerstag wird unter dem Motto „Premiere mit Ehrengästen“ gegen Ende der Ferienspiele den großen Abschluss bilden. Bis dahin proben die Kinder verschiedene Stücke ein, die sie dann vorführen.

Wer nimmt den Oscar mit nach Hause?

Zu den letzten Vorbereitungen traf sich das Ferienspiele-Team vorab im Haus Bittenhalde, um unter anderem ein neues Thema samt Programm zu erarbeiten. Ein Vortrag zum Thema „Lebensmittelsicherheit und Umgang mit Lebensmitteln“ mit Elisabeth Asmussen vom Landratsamt Zollernalbkreis gehörte ebenfalls zur Weiterbildung der Helfer.

Fragt sich nur noch, wer den Oscar für diese Woche erhält. Vielleicht geht er ja an Rebekka Robnig: Für sie sind die Ferienspiele der Abspann nach 32 Jahren als Leiterin. Ihr Resümee: „Schee war’s!“

