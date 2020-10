Hollywood Albstädterin lebt ihren großen Traum

Und so geschah es. Zühre Bahran kehrte nach Mainz zurück; sie löste ihren Haushalt auf, verkaufte ihr Auto und erstand ein Flugticket nach L.A.. Natürlich nicht ohne zuvor ein Studentenvisum erworben zu haben, das auch einen dauerhaften Aufenthalt rechtlich absicherte. Zum Studentenvisum gehört ein Studium, in Zühres Fall im Fachbereich Music Business der University of California in Los Angeles, kurz UCLA – sehr interessant, aber die Arbeit in der Managementfirma für Musikkünstler, in der Zühre für die Dauer eines Jahres unterkam, dürfte mindestens ebenso lehrreich gewesen sein.

Danach arbeitete sie für wechselnde Produktionsfirmen und erwarb sich das Rüstzeug, das man für organisatorische Aufgaben hinter den Kulissen benötigt. Sie lernte es, Crews zu casten, Drehpläne aufzustellen, Budgets zu verwalten – und notfalls das Mädchen für alles zu spielen. Ist ein Schauspieler nicht zum Dreh erschien, dann macht ihm Zühre Beine und zwar im ureigensten Interesse, denn sie wird zur Rechenschaft gezogen, wenn der Zeitplan aus dem Ruder läuft. There’s no business like show business – auch was die Härte angeht.

Sicherlich wird in den zehnminütigen Reality Shows, die in dieser Woche bis einschließlich Freitag in "taff" gezeigt werden, auch durchscheinen, dass das Leben in L.A, kein reines Zuckerschlecken ist. Aber ohne Glamour geht es natürlich nicht. Das Drehteam begleitet sie und drei deutschen Freundinnen, die ebenfalls ihr Glück in Hollywood gesucht haben, durch den Alltag: vom Frühstück im Apartment in Beverley Hills zum Arbeitsplatz, aber auch an den Strand von Santa Monica und auf einem Ausflug nach – wohin wohl? – Las Vegas.

Der Traum: eine eigene Produktionsfirma

Was Zühre langfristig vorhat? Ihr Traum ist eine eigene Produktionsfirma, in der sie eigene Filmideen umsetzen kann. Zurzeit wird sie dabei durch Corona ausgebremst, aber auch das wird irgendwann einmal vorbei sein. In Hollywood braucht man langen Atem – aber den hat Zühre Bahran. "taff" wird die ganze Woche über von 17 bis 18 auf Pro7 ausgestrahlt; der jeweilige Beitrag über Zühre Bahran und ihre Freundinnen dauert rund zehn Minuten und wird im Lauf der Sendung gezeigt.