16 Holger Badstuber kritisiert die DFB-Elf heftig. Foto: Pressefoto Baumann/Alexander Keppler

Nach dem überraschenden Vorrunden-Aus der deutschen Nationalmannschaft bei der Fußball-WM in Katar hagelt es von allen Seiten heftige Kritik am DFB-Team. So hat auch der frühere Nationalspieler Holger Badstuber das deutsche Fiasko mit scharfer Zunge kommentiert. „Es ist ein Debakel. Schwach, peinlich, unwürdig, enttäuschend“, schrieb Badstuber, der einst selbst im EM-Halbfinale 2012 gegen Italien im Duell mit Mario Balotelli eine unrühmliche Figur abgegeben hatte, in seiner Kolumne auf Eurosport.de.

„Jetzt ist eine Generation in der Nationalmannschaft, die einfach nicht mehr das gewisse Etwas hat, die nicht mehr den gewissen Extrameter macht, die nicht genug Biss hat. Das war 2018 so, bei der EM auch und jetzt. Das sind drei Turniere, die sportlich eine Katastrophe waren“, ergänzte Badstuber, der in der Bundesliga für den VfB Stuttgart, Bayern München und Schalke 04 spielte.

Der Fokus müsse nun weggehen von irgendwelchen Systemen, Ballbesitz-Fußball und Offensive, sondern hin zu einer defensiven Grundstruktur. „Defensive gewinnt Titel! An diesem alten Sprichwort hat sich rein gar nichts verändert“, so der 31-malige Nationalspieler, der jüngst seine Karriere beendet hatte.