Holcim und Gemeinde Dotternhausen: Gemeinsame Sache bei Sanierung der Plettenbergzufahrt

Die Zufahrt zum Plettenberg ist stellenweise in keinem guten Zustand. Foto: Marschal

Der Gemeinderat Dotternhausen hat die Arbeiten für den ersten Bauabschnitt zur Sanierung der Plettenbergzufahrt vergeben.









Seit 2022 ist die Gemeinde Dotternhausen mit den an den Kosten beteiligten Firmen Holcim und Deutsche Funkturm bezüglich der Sanierung Plettenbergzufahrt in Kontakt. Mit einer weiteren Firma gab es in dieser Hinsicht „Diskussionsbedarf“, wie Bürgermeisterin Marion Maier in der letzten Gemeinderatssitzung vor der Sommerpause berichtete. Im Frühjahr sei eine Einigung von Bauabschnitten, Prioritäten und Kosten erzielt worden. Die beiden Firmen versprachen laut Maier eine „gemeinsame Budgetvorgabe von 1800 00 Euro für dieses Jahr“. „Wir werden insgesamt acht Sanierungsabschnitte ausschreiben, sodass die Straße von oben nach unten komplett neu gemacht werden kann. Alle Beteiligten haben sich bereits mit dem Bauhof vor Ort ein Bild von der Situation gemacht. „Die Gemeinde wird diese Bauvorhaben betreuen und die Gelder auszahlen“, sagte Maier.