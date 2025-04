Holcim informiert Bürger: Emissionen verringern – dieses Projekt soll es möglich machen

1 Experten standen den Bürgern Rede und Antwort. Foto: Eyckeler

Die Verantwortlichen bei Holcim haben am Dienstagabend im Werkforum eine neue Möglichkeit vorgestellt, wie künftig umwelt- und ressourcenschonender gearbeitet werden kann.









Der Baustoffproduzent Holcim in Dotterhausen machte sich in der Vergangenheit bei Natur- und Umweltschutzbewegungen nicht immer Freunde. Grund ist der große ökologische Fußabdruck, den das Zementwerk hinterlässt. Diesen muss und will das Unternehmen mit einem komplexen Projekt verkleinern und hat hierzu die Öffentlichkeit zu einer Informationsrunde ins Werkforum eingeladen.