Holcim in Dotternhausen: Zementhersteller gibt virtuellen Einblick in Großprojekt

Der Zementhersteller Holcim in Dotternhausen hat jüngst zu einem Gespräch eingeladen. Hierbei wurden auch drängende Fragen des Gemeinderats geklärt.

Jüngst äußerte sich der Gemeinderat in Dotternhausen etwas verschnupft über das Vorgehen bei der Antragsstellung des Zementherstellers Holcim für dessen Vorzeigeprojekt „KAREm“. Nun haben Werksleiter Dieter Schillo und „KAREm“-Projektleiter Michael Obermailänder unsere Redaktion vor Ort über das Vorgehen aufgeklärt und einen virtuellen Einblick in das Mega-Projekt gegeben.

Das Gremium sowie Bürgermeisterin Marion Maier zeigten sich in den vergangenen Gemeinderatssitzungen irritiert darüber, dass Holcim erst den Antrag für die Emissionsminderungsanlage (KAREm-EMI) eingebracht hatte und wenige Wochen später ein weiterer Antrag für die Abwärmenutzungsanlage (KAREm-WHR) folgte. Die zwei drängenden Fragen, die sich die Kommunalvertreter stellten: Wieso trudeln die Anträge scheibchenweise ein und wie viele kommen noch?

Es werden weitere Anträge folgen

Die Verantwortlichen machten im Gespräch klar, dass es sich bei dem Projekt zur Emissionsminderung um ein 62 Millionen teures Großprojekt handelt, welches nicht einfach über einen Antrag abgehandelt werden könne.

„Ja, es werden noch zahlreiche Anträge folgen“, erklärte Obermailänder, betonte aber im gleichen Atemzug, dass mit den Anträgen zu „KAREm-EMI“ und „KAREm-WHR“ die zwei größten Brocken geschafft seien. „Bei den nun folgenden Anträgen handelt es sich um Baugenehmigungen etwa für das Fundament oder einfache Änderungsanträge. Diese sind aber lange nicht so komplex wie die beiden jüngst eingebrachten“, so der Projektleiter.

Blick auf das Betriebsgelände von Holcim Foto: Eyckeler

Die Aufteilung in zwei getrennte Genehmigungsverfahren war bewusst gewählt und folge sowohl rechtlichen als auch fachlichen Gründen, informiert der Zementhersteller weiter. Abwärmenutzungsanlage und Emissionsminderungsanlage seien zwar technisch miteinander gekoppelt, „erfüllen jedoch unterschiedliche Zwecke und unterliegen unterschiedlichen rechtlichen Bewertungsmaßstäben“, so Holcim. Schillo ergänzte: „Wir haben es hier mit zwei völlig verschiedenen Technologien zu tun und somit auch mit zwei unterschiedlichen Firmen.“

Wenn beide Anlagen planmäßig im Oktober 2027 in Betrieb gehen werden, erhofft sich Holcim einen Meilenstein in der Klinkerproduktion und der daraus folgenden Zementherstellung – nämlich soll am Ende CO₂ eingespart werden.

3500 Haushalte könnten mit Strom versorgt werden

Der verwendete Kalkstein vom Plettenberg hinterlässt in der Verarbeitung einen enormen CO2-Fußabdruck. Diesen möchte das Unternehmen eindämmen, in dem es mehr auf Ersatzrohstoffe zurückgreift, welche weniger CO₂ verursachen.

Das Problem bei diesen Stoffen: Statt CO₂ hinterlassen diese in der Weiterverarbeitung andere Schadstoffe. Und hier kommt die neue Emissionsminderungsanlage ins Spiel, welche dafür sorgt, dass Stickoxide und weitere Schadstoffe verringert werden.

Mit der angekoppelten Abwärmenutzungsanlage soll einerseits die Anlage an sich betrieben werden, und zudem entsteht laut Holcim so viel Energie, dass das Unternehmen diese entweder in ein Fernwärmenetz einspeisen kann oder Strom für rund 3500 Haushalte liefern kann. Sollte die Anlage eine Störung haben, könne Holcim auf einen Gastank zurück, der im Notfall bereitstehe.

Mehr als 2000 Tonnen Stahl werden verbaut

Die Kommune forderte zudem eine ausreichende Überwachung und Messung der entsprechenden Werte sowie den Zugang zu diesen Daten. In dieser Sache verwies Werksleiter Schillo auf das Regierungspräsidium Tübingen als unabhängige Behörde. „An das RP müssen wir unsere Werte übermitteln, so dass genau nachvollzogen werden kann, ob diese sich so weit im Rahmen befinden.“

Sollte alles nach Plan laufen, startet der Bau dieser zwei Hauptanlagen im Juli kommenden Jahres. Dann werden insgesamt mehr als 2000 Tonnen Stahl verbaut. Einen virtuellen Einblick bekam man vor Ort mithilfe einer VR-Brille, durch die die enormen Dimensionen des Projekts sichtbar gemacht wurden.