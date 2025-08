Der Natur- und Umweltschutz Zollernalb NUZ aus Dotternhausen sieht sich nicht ausreichend informiert über Genehmigungen, die das Regierungspräsidium (RP) Tübingen der Firma Holcim erteilt. Vorsitzender Siegfried Rall macht seinem Ärger in einem Schreiben Luft. Weder Holcim noch das RP sehen Handlungsbedarf.

Hintergrund des Briefs an das RP, der aber auch unsere Redaktion erreichte, ist die Genehmigung „für den Einsatz von Bearbeitungsölen und ähnlichen Altölen im Hauptbrenner und Kalzinator als Ersatzbrennstoff in der Klinkerproduktion“, wie auf der Seite der Tübinger Behörde nachzulesen ist.

Holcim hakt direkt ein

Konkret heißt es in dem Schreiben: „In Bezug auf die Genehmigung zur Mitverbrennung von Cyanid-haltigem Maschinenöl bei der Firma Holcim in Dotternhausen muss ich mit Nachdruck feststellen, dass weder ich als direkter Anwohner noch andere Bewohner in Dotternhausen nicht ordnungsgemäß über das Verfahren informiert wurde.“

Hier hakt Holcim direkt ein und stellt auf Anfrage unserer Redaktion klar: „Es werden keine schädlichen cyanidhaltigen Bearbeitungsöle eingesetzt. Das Bearbeitungsöl wird über den Hauptbrenner eingesetzt. Bei Temperaturen von 2000 Grad werden alle Organik Verbindungen zerstört. Es findet keine Gefährdung von Anwohnern statt.“

In erster Linie geht es Rall in dem Schreiben aber um die Öffentlichkeitsbeteiligung bei immissionsschutzrechtlichen Verfahren und die Kommunikation nach außen.

Genehmigung rechtskräftig

„Die Behauptung, die Bekanntmachung über die Internetseite des Regierungspräsidiums sei ausreichend, entbehrt jeder Praxisnähe“, heißt es weiter im Brief. Viele Bürger hätten keine Kenntnis von diesen Internetveröffentlichungen, so der Vorwurf. Die Auffindbarkeit dieser Genehmigungen auf der Homepage sei dazu zu schlecht.

„Ich musste nun erfahren, dass die Genehmigung rechtskräftig ist – ohne dass ich je die Möglichkeit hatte, meine Einwendungen einzureichen oder rechtliche Schritte zu prüfen. Das ist aus meiner Sicht ein eklatanter Verstoß gegen das Umweltinformationsrecht“, schreibt Rall weiter.

Von Holcim heißt es hierzu: „Wir haben im Genehmigungsantrag ein Verfahren ohne Öffentlichkeitsbeteiligung beantragt, da Bearbeitungsöle/Altöle schon seit Jahren bei uns als Ersatzbrennstoff eingesetzt werden.“ Mit dem Antrag wurden laut Holcim-Angaben weder die Einsatzmengen noch die Einsatzstoffe geändert.

Holcim: keine Auswirkung auf die Emissionen

„Wie sich über Jahre gezeigt hat, hat der Einsatz von Bearbeitungsölen als Ersatzbrennstoff in der Klinkerproduktion keine negative Auswirkung auf die Emissionen“, schreibt Holcim weiter. Das sei vom RP auch so gewürdigt worden.

Der NUZ fordert in seinem Schreiben unter anderem eine Überprüfung der Genehmigungspraxis in diesem konkreten Fall und eine Nachholung der Öffentlichkeitsbeteiligung, sofern rechtlich zulässig. Auch eine Rückkehr zur Veröffentlichungspraxis über die Tagespresse wird gefordert.

Forderungen laufen wohl ins Leere

Diese Forderungen laufen aber voraussichtlich ins Leere. Die Genehmigung sei ordnungsgemäß im Staatsanzeiger sowie auf der Homepage bekanntgegeben, heißt es beim RP. „Demgegenüber ist eine Bekanntmachung über die örtlichen Tageszeitungen (...) nicht mehr vorgesehen. „Da das Handeln des Regierungspräsidiums Tübingen den gesetzlichen Vorschriften entsprochen hat, sehen wir keinen weiteren Handlungsbedarf.“

Ähnliches schreibt Holcim: „Wir sehen keinen Anlass für eine Reaktion. Die Bevölkerung – mit Ausnahme von Herrn Rall – fühlt sich gut informiert und weiß, dass wir jederzeit direkt auf Fragen und Anliegen eingehen. Wir schätzen diese vertrauensvolle Basis.“