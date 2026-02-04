Holcim in Dotternhausen: Erweiterung des Steinbruchs – Gemeinde sieht Risiken

„Dotternhausen wendet sich nicht gegen den Steinbruchbetrieb“. Warum die Gemeinde Widerspruch einlegt.
Die Firma Holcim beantragt die Erweiterung des Steinbruchs Plettenberg um rund 8,78 Hektar sowie Änderungen der bestehenden Abbau- und Rekultivierungsplanung. Zusätzlich soll eine bereits rekultivierte Fläche wieder zu einer Abbaufläche werden. Gegen diese immissionsschutzrechtliche Änderungsgenehmigung legte die Gemeinde Dotternhausen am 15. Dezember vergangenen Jahres einen Widerspruch ein, der vom Gremium bei dessen Gemeinderatssitzung am Mittwochabend vergangene Woche im Dotternhausener Rathaus bestätigt und aufrechterhalten wurde.