Holcim in Dotternhausen: Anwalt gibt Zementhersteller Hausaufgaben auf

Im Dotternhausener Gemeinderat hat einmal mehr über Anträge der Firma Holcim beraten. Der Zementhersteller plant eine Abgasreinigungsanlage. Es gibt Gesprächsbedarf.
Der Gemeinderat hat sich am Mittwochabend – einmal mehr – mit der Firma Holcim beschäftigt. Konkret geht es um die geplante Errichtung einer Abgasreinigungsanlage mit dem Namen „KAREm“ sowie um die weitere Abbau- und Rekultivierungsplanung am Plettenberg. Grundsätzlich begrüßt die Gemeinde die Schritte der Firma, fordert aber noch einige Nachbesserungen.