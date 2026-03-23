Hohes Durchschnittsalter: Der Gesangverein Minseln macht weiter

Auch dem Minsler Chor macht das hohe Durchschnittsalter der Aktiven zu schaffen. Sie wollen weiterhin singen und auftreten, aber beim Dorffest sind sie künftig nicht mehr dabei.

Zahlreiche Mitglieder und Gäste konnte der Vorsitzende des Gesangvereins Minseln, Hartmut Kurz, anlässlich der Mitgliederversammlung im Probelokal der Alban-Spitz-Halle begrüßen. Der Gesangverein umrahmte den harmonisch verlaufenden Abend mit zwei Liedbeiträgen. Hans-Peter Weber trug begleitet von Larisa Kalinina am Klavier das Lied „Ave Verum“ von Wolfgang Amadeus Mozart vor.

Rückblick: Bei 46 Anlässen, Proben und Auftritten war der Chor im Vereinsjahr 2025 aktiv. Sechs öffentliche Anlässe gab es unter anderem beim Jahreskonzert, aber auch bei Vorträgen in Nordschwaben oder in Nollingen. Eine Sängergruppe nahm am Buureobend teil. Im Advent wirkte der Chor beim Altennachmittag des Treff 60 mit. Für den guten Probebesuch überreichte der Vorsitzende zwölf Sängern eine Münze.

Ausblick: Dirigentin Larisa Kalinina dankte den Sängern für ihre Probenteilnahme und die jüngsten schönen Auftritte. Weil die Anzahl der aktiven Sänger sinkt, sieht sie das Ziel ihrer Tätigkeit in der Pflege und Förderung der Freude am Singen, den Singstunden als Ablenkung vom Alltag. Im Oktober findet das Jahreskonzert statt.

Der Gesangverein hat im vergangenen Jahr allerdings zum letzten Mal am Minsler Dorffest teil. Aufgrund des hohen Durchschnittsalters der Sänger kann der große Aufwand dafür künftig nicht mehr geleistet werden, was allgemein sehr bedauert, aber auch verstanden wurde.

Dank: Die Ortsvorsteherin und verschiedene Vereinsvertreter dankten den Sängern für das gute Zusammenwirken in und für die Dorfgemeinschaft.

Wahlen: Alle Vorstandsämter wurden in der Versammlung neu besetzt. Hartmut Kurz wurde ohne Gegenstimme erneut zum ersten Vorsitzenden gewählt. Max Saur bleibt Kassierer, Klaus Weber Pressewart. Aktivbeisitzer im ersten und zweiten Tenor bleiben Hans-Peter Markstahler und Hannes Voegele. Passivbesitzer ist Wolfgang Woest, Kassenprüferin Miriam Dreyer.

Auf einen Blick

Mitglieder:

177 (davon 25 aktiv)

Kontakt:

kurzgvminseln@t-online.de