Hohes Durchschnittsalter: Der Gesangverein Minseln macht weiter

Auch dem Minsler Chor macht das hohe Durchschnittsalter der Aktiven zu schaffen. Sie wollen weiterhin singen und auftreten, aber beim Dorffest sind sie künftig nicht mehr dabei.
Zahlreiche Mitglieder und Gäste konnte der Vorsitzende des Gesangvereins Minseln, Hartmut Kurz, anlässlich der Mitgliederversammlung im Probelokal der Alban-Spitz-Halle begrüßen. Der Gesangverein umrahmte den harmonisch verlaufenden Abend mit zwei Liedbeiträgen. Hans-Peter Weber trug begleitet von Larisa Kalinina am Klavier das Lied „Ave Verum“ von Wolfgang Amadeus Mozart vor.