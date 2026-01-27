Hohes Defizit im Zeller Haushalt: „Die Lage ist ernst, aber gestaltbar“

Auch wenn der städtische Haushaltsplan 2026 mit einem Minus von 1,9 Millionen Euro abschließt, zeigen sich die Zeller Fraktionen überwiegend positiv gestimmt.
Einig waren sich die Fraktionen in ihren Haushaltsreden in der Sitzung am Montagabend, dass das Defizit von 1,9 Millionen Euro eine Herausforderung sei. Und dennoch waren sie sich auch einig, indem sie allesamt für eine Weiterentwicklung von Zell plädieren, sei es durch Investitionen oder durch den nachhaltigen Einsatz von Fördermitteln. Und ebenso übereinstimmend votierten sie für den Haushaltsplan. Auch den Wirtschaftsplänen 2026 der Eigenbetriebe Geriatrie, Stadtwerke und Abwasserbeseitigung stimmten die Räte einstimmig zu.