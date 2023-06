Mit einem Aktionstag wollen die Kliniken in Deutschland „auf ihre verheerende wirtschaftliche Situation“ aufmerksam machen. Das teilt der Klinikverbund Südwest mit, der weiter schreibt: „Aktuell häufen die Krankenhäuser (in Deutschland, Anm. d.Red.) jeden Monat rund 600 Millionen Euro neue Schulden an, um die Patientenversorgung aufrechtzuerhalten.“

Hohes Defizit Auch bei den Kreiskliniken Calw/Nagold sei dieses Thema sehr aktuell, erklärt Janina Dinkelaker, Pressesprecherin des Landkreises Calw: „Hier ist auch Alarmstufe Rot.“ Deshalb will auch Landrat Helmut Riegger den bundesweiten Aktionstag nutzen, um aufmerksam zu machen, „wie es in den Kliniken aussieht“. Und die Lage scheint dramatisch: Riegger rechnet für das laufende Jahr mit einem Defizit von 15 Millionen Euro – nur für die Kliniken in Calw und Nagold. Im gesamten Klinikverbund betrage das Defizit 50 Millionen und deutschlandweit zehn Milliarden Euro.

Daseinsvorsorge „Wir tun alles, um unsere Aufgaben wahrnehmen zu können“, sagt Riegger. Dazu zählt er „tolles ärztliches Personal, tolle Spezialisten und sehr gutes Pflegepersonal“. Es sei eine soziale Daseinsvorsorge der Kommunen, eine wohnortnahe, sehr gute stationäre Versorgung zu gewährleisten, das sei aber so auf Dauer nicht möglich, so Riegger weiter. Das zeigen laut Riegger auch die Investitionen in die (neuen) Klinikgebäude: Mit Privaten zusammen 250 Millionen Euro für den Gesundheitscampus und noch einmal 120 Millionen Euro an Investitionen in Nagold – bei einer Förderung vom Land in Höhe von circa 50 Prozent. „Die könnte wesentlich höher sein“, so der Landrat weiter, denn das Krankenhausfinanzierungsgesetz sehe eigentlich eine 100-Prozent-Förderung vor.

Katastrophe Bereits in den vergangenen Jahren haben die Kliniken rote Zahlen geschrieben. Das Defizit belief sich nach Angaben Dinkelakers 2020 auf sechs Millionen und 2021 auf neun Millionen Euro. Nun habe sich die Lage aber noch einmal deutlich verschlechtert, vor allem durch die höhere Inflation und den fehlenden Inflationskostenausgleich, die steigenden Lohn- und Energiekosten. Gerade vom eigentlich versprochenen Energiekostenausgleich sei „fast nichts ausbezahlt“ worden, sagt Martin Oberhoff, der stellvertretende Ärztliche Direktor des Kreisklinikums. Die Preise für Materialien seien teilweise um 30 bis 40 Prozent gestiegen. Das alles „führt jetzt zur Alarmstufe Rot, zur Katastrophe“.

Bessere Ausstattung Was die Kassen bezahlen, sei nicht auskömmlich, sagt Oberhoff. Riegger fordert deshalb „langfristig eine bessere Ausstattung der Krankenhäuser, sonst können wir das nicht stemmen“. Er wird deutlich: „Die Politik und die Kassen lassen uns allein. Wir können es nicht mehr. So kann es nicht weitergehen.“ Der Landrat fordert eine schnelle Anpassung der DRG-Fallpauschalen, welche über die Behandlungen finanziert werden. „Sonst werden es viele Krankenhäuser nicht überleben“, ist er überzeugt.

Natürlich müsse man auch die eigenen Hausaufgaben machen, bekannte Alexandra Freimuth, Regionaldirektorin des Kreisklinikums Calw-Nagold, „aber aus eigenen Mitteln ist das nicht zu machen“.

Zukunft Auf die Frage, was die Zukunft für den Klinikverbund mit seinen Häusern in den Kreisen Calw und Böblingen bringe, machte er deutlich, dass er „nicht für den Verbund“ rede. Im Kreis Calw werde man das Konzept eins zu eins umsetzen und der Landrat ist überzeugt, gut aufgestellt zu sein: „Das, was die Krankenhausreform vorhat, da sind wir schon einen Schritt weiter. Da kann und will ich nicht mehr zurück.“ Er sei „überzeugt, dass wir das richtige Konzept haben. Über die anderen Kliniken muss sich der Kollege (der Böblinger Landrat Roland Bernhard, Anm. d. Red.) Gedanken machen.“ Der Gesundheitscampus soll im September 2024 an den Start gehen, so Riegger.

Wenn also die Qualität der Versorgung aufrechterhalten werden soll, auf der anderen Seite aber in absehbarer Zeit eine Verbesserung der Finanzierung durch Bund und Krankenkassen nicht kommen dürfte, wie sollen dann die Kliniken erhalten bleiben? Riegger wird auch hier deutlich: „Kreisumlage erhöhen, Projekte schieben, anders geht’s nicht. Schulden machen für unsere Krankenhäuser.“