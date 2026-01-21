Hohes Defizit: Droht dem Neuenbürger Krankenhaus die Schließung?

Um die finanzielle Lage der Klinik ist es schlecht bestimmt: Der Träger rechnet mit einem Minus von 11,3 Millionen Euro im Jahr 2026. Offenbar fehlen dem Haus Patienten.
Vor Jahren hatten profilierte Mediziner die Bad Wildbader Sana-Klinik in Richtung Neuenbürg verlassen, und damit in gewisser Weise zu deren Aus beigetragen. Stattdessen entstand am Neuenbürger Krankenhaus das Gelenkzentrum Schwarzwald. Und etablierte sich. Jetzt allerdings gerät Neuenbürg ins Schlingern: Das Krankenhaus schreibt Millionenverluste. Aber warum? Und droht ihm deshalb nun ebenfalls das Aus?