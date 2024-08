Hohes Alter: Wohl älteste Deutsche im Alter von 114 Jahren gestorben

1 Die wohl älteste deutsche Frau, Charlotte Kretschmann aus Baden-Württemberg, ist im Alter von 114 Jahren in einem Seniorenheim gestorben. (Archivbild) Foto: Julian Rettig/dpa

Charlotte Kretschmann hat auf ihrem Weg durchs Leben und bis ins Seniorenheim südöstlich von Stuttgart alle hinter sich gelassen. Im Alter von 114 Jahren ist die wohl älteste Deutsche nun gestorben.









Link kopiert



Kirchheim/Teck - Die wohl älteste Frau in Deutschland ist im Alter von 114 Jahren in Baden-Württemberg gestorben. Das bestätigte ihr Enkel der Deutschen Presse-Agentur. Seine Großmutter Charlotte Kretschmann sei am Dienstagabend friedlich in ihrem Seniorenheim in Kirchheim unter Teck südöstlich von Stuttgart eingeschlafen, sagte er. Kretschmann wurde am 3. Dezember 1909 in Breslau geboren - 17 Jahre, bevor Queen Elizabeth II zur Welt kam, und 5 Jahre vor Ausbruch des Ersten Weltkriegs. Zuvor hatten die "Stuttgarter Nachrichten" und die "Stuttgarter Zeitung" berichtet.