1 In der Schulmensa wird den Schülern ein warmes Essen gesichert – doch diese Möglichkeit wird meist nur von einem Bruchteil der Schüler genutzt. Foto: dpa/ Skolimowska

Wie viel darf eine Schulmensa den Kreis kosten? 61 000 Euro Zuschuss für täglich rund 50 Essen hört sich jedenfalls ziemlich viel an. Klar ist: Die Mensen werden meist nicht übermäßig genutzt. Viele Schüler holen sich lieber selbst etwas. Ist das System noch zeitgemäß?









Wenn es um Schulmensen geht, wird oft heiß diskutiert. Schmeckt das Essen? Wie viel kostet es? Und wird es von den Schülern angenommen? Am Beispiel der 2018 eröffneten Mensa in den Beruflichen Schulen in Schramberg-Sulgen zeigt sich das Dilemma. Dort, so wird unserer Redaktion berichtet, gebe es nicht einmal ein Bestellsystem und der Kreis buttert kräftig Geld rein. Für Essen, dass dann womöglich im Müll landet?