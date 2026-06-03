Hoher Steuerschaden: Milliardengeschäft mit Schwarzmarkt-Kippen brummt

Eine Stange Markenzigaretten kostet in Deutschland grob gesagt 90 und 100 Euro - oder ein Bruchteil davon auf dem Schwarzmarkt. Die Nachfrage nach Hinterhof-Ware steigt, wie eine Studie zeigt.
Gräfelfing - Deutschlands Raucherinnen und Raucher kaufen immer häufiger gefälschte oder geschmuggelte Zigaretten. Wie aus einer KPMG-Studie im Auftrag des Marlboro-Herstellers Philip Morris International (PMI) hervorgeht, wurden im vergangenen Jahr in Deutschland schätzungsweise 1,9 Milliarden illegale Zigaretten konsumiert und damit 0,2 Milliarden mehr als 2024 und 0,3 Milliarden mehr als 2023. Der Schwarzmarkt-Anteil am Zigarettenmarkt insgesamt stieg im vergangenen Jahr den Angaben zufolge von 2,2 auf 2,5 Prozent (2023: 2,1 Prozent).