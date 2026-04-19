Hoher Spendenbetrag: Rock & Blues Night Eimeldingen erlöst 9100 Euro für Kinder in Not

Ein Spendenbetrag von 9100 Euro für Kinder ist bei der Rock & Blues Night in Eimeldingen zusammen gekommen. Davon werden alltägliche Dinge für Familien in Not finanziert.

Einen Spendenbetrag von 9100 Euro konnte der Veranstalter der Rock & Blues Night in Eimeldingen Sascha Widuch dem Vorsitzenden des Vereins „Chinderlache“ Erich Fischer überreichen. Mit knapp 400 Besuchern war die Veranstaltung, an der drei Bands aus der näheren Umgebung auftraten, gut besucht und dementsprechend gut waren auch die Einnahmen durch den Kartenverkauf oder an der Abendkasse gewesen.

Aufgrund der vielen Sponsoren wie der Sparkasse Markgräflerland, der Oberbadischen Zeitung, der Privatbrauerei Lasser, dem Fitnessstudio Peak Fit, Actemium, Goufrais und der Firma LTV-Lörrach, die die Veranstaltungstechnik zur Verfügung stellte, konnte der Gewinn von 9093 Euro auf 9100 Euro aufgerundet und als Spende überreicht werden. Darüber freute sich Erich Fischer sehr, einen solch hohen Betrag hätte er gar nicht erwartet.

Der Verein kümmert sich um Kinder und deren Familien in Not, sei es mit dem Kauf eines eigenen Bettes, das die Eltern sich nicht leisten können oder einem Zuschuss an ein Ferienangebot oder einem Rollstuhl für ein in der Beweglichkeit eingeschränktes Kind. Das Gebiet, in dem der Verein tätig ist, reiche mittlerweile von Freiburg bis an den Bodensee, erzählte Fischer auf Anfrage unserer Zeitung. Die Mitglieder arbeiteten alle ehrenamtlich, der Vorstand besteht aus fünf Mitgliedern.

Verein funktioniert auf Spendenbasis

Der Verein funktioniere zu 100 Prozent auf Spendenbasis, man habe mittlerweile ein großes Netzwerk mit Unternehmen, anderen Vereinen, lokalen Firmen und anderen engagierten Menschen, wie dem Veranstalter und Musiker Sascha Widuch, aufgebaut. Zum Beispiel habe das Harley-Chapter aus Weil am Rhein 19.000 Euro gesammelt.

Spenden fließen Kindern zu

Die Spenden fließen ausschließlich in dringend benötigte Sachspenden für Kinder in armen Verhältnissen. Aber auch Clown Pat, der kleine Patienten in der Klinik besucht sie für ein paar Stunden zum Lachen bringt, wird aus Spenden finanziert. Sascha Widuch würde die Rock & Blues Night gern im nächsten Jahr wieder organisieren, ein Termin muss aber noch gefunden werden.