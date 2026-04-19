Hoher Spendenbetrag: Rock & Blues Night Eimeldingen erlöst 9100 Euro für Kinder in Not

Ein Spendenbetrag von 9100 Euro für Kinder ist bei der Rock & Blues Night in Eimeldingen zusammen gekommen. Davon werden alltägliche Dinge für Familien in Not finanziert.
Einen Spendenbetrag von 9100 Euro konnte der Veranstalter der Rock & Blues Night in Eimeldingen Sascha Widuch dem Vorsitzenden des Vereins „Chinderlache“ Erich Fischer überreichen. Mit knapp 400 Besuchern war die Veranstaltung, an der drei Bands aus der näheren Umgebung auftraten, gut besucht und dementsprechend gut waren auch die Einnahmen durch den Kartenverkauf oder an der Abendkasse gewesen.