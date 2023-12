1 Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung. Foto: IMAGO/Maximilian Koch/IMAGO/Maximilian Koch

Bei einem Beziehungsstreit in Mannheim ist ein Sachschaden von 10.000 Euro entstanden. Ein Paar geriet in einem Imbiss in Streit.









Bei einem Beziehungsstreit in Mannheim ist ein Sachschaden von knapp 10.000 Euro entstanden. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, geriet ein Paar am Donnerstagnachmittag in einem Imbiss in Streit. Der Mann habe dabei die Eingangstür des Schnellrestaurants aus der Verankerung gebrochen.