1 Einen Großeinsatz der Feuerwehr gab es in der Silvesternacht in Hechingen. (Symbolfoto) Foto: Rolf Vennenbernd/dpa

Eine gezündete Feuerwerksbatterie hat in der Silvesternacht in Hechingen ein Kellerfenster in Brand gesetzt. Beim Brand des Gebäudes entstand Sachschaden in Höhe von 10.000 Euro.









Einen Großeinsatz der Feuerwehr und des Rettungsdienstes hat eine Feuerwerksbatterie in Hechingen in der Bahnhofstraße ausgelöst. Dies gab die Polizei am Donnerstag in einer Mitteilung bekannt.