1 Beim Abbiegen kam es zum Zusammenstoß. (Symbolfoto). Foto: © Sved Oliver – stock.adobe.com

Rund 16.000 Euro Blechschaden sind die Folgen eines Unfalls, der am Montagabend im Einmündungsbereich der Landesstraße 419 und der B 462 passiert ist.









Eine 20-jährige Fahrerin eines Fiat Punto war auf der L 419 von Heiligenbronn herkommend in Richtung Sulgen unterwegs und bog an der Einmündung nach links in Richtung B 462 ab.

Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit einem Fiat Punto eines 20-Jährigen, der ihr auf der L 419 entgegenkam. Bei dem Unfall verletzte sich niemand. An den beiden Wagen entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe je rund 8.000 Euro. Beide Autos mussten abgeschleppt werden.