Hoher Investitionsbedarf: Trinkwasser soll teurer werden, Stadt will Qualität sichern

Die Stadtwerke Lörrach wollen die Verbrauchsgebühr für Trinkwasser zum 1. Januar 2026 von derzeit 2,40 Euro pro Kubikmeter auf 2,60 Euro pro Kubikmeter anheben.
„Einschließlich der gesetzlichen Umsatzsteuer von sieben Prozent ergibt sich ein Betrag von 2,78 Euro pro Kubikmeter“, so die Stadt in einer Mitteilung. Hauptgründe für die geplante Anpassung seien gestiegene Bau- und Materialkosten, ein erhöhter Investitionsbedarf ins Trinkwassernetz sowie zusätzlich notwendige Sanierungsmaßnahmen an zentralen Anlagen.