Seit Donnerstag herrscht in der Doppelstadt närrisches Treiben. Am Montag können sich die Narren auf einen ganz besonderen Besuch freuen: Ministerpräsident Winfried Kretschmann.









Hoher Besuch erwartet die Narren am Fasnetsmontag: Ministerpräsident Winfried Kretschmann ist zu Gast in Villingen und schaut sich den historischen Umzug der Villinger Narrozunft an. Eine Premiere für den Ministerpräsidenten, wie Chiara Keller, Pressesprecherin der Landesregierung auf Anfrage des Schwarzwälder Boten mitteilt. Der Ministerpräsident freue sich sehr auf den Umzug und die Begegnungen dort.

Kretschmann werde regelmäßig von unterschiedlichen Narrenverbänden eingeladen, meist schon im vorausgehenden Frühjahr oder Sommer, so die Pressesprecherin weiter. Ob er dann der jeweiligen Einladung folgen kann, sei von seinem Terminkalender abhängig, es werde aber auf regionale Ausgewohnheit geachtet. So besuchte Kretschmann beispielsweise 2019 den Narrensprung Rottweil und trat 2020 als Entlastungszeuge für Cem Özdemir beim Stockacher Narrengericht auf.

Mittagsimbiss im Stüble der Stadt- und Bürgerwehrmusik

In Empfang nehmen wird den Ministerpräsidenten am Montagmorgen Oberbürgermeister Jürgen Roth. Dabei wird sich Kretschmann auch in das Goldene Buch der Stadt VS eintragen. Im Anschluss an den Umzug steht ein Besuch der Jaagschen Puppenausstellung im Franziskanermuseum auf dem Programm. Seinen Fasnets-Besuch abrunden wird er im Zeughaus Stüble der Stadt- und Bürgerwehrmusik Villingen bei einem Mittagsimbiss.

Dessen Vorsitzender Andreas Eigeldinger betont, dass die Freude über den hohen Besuch groß ist. „Es ist natürlich eine Ehre, dass wir ein Teil davon sind, dem Ministerpräsidenten die Villinger Fasnet näher zu bringen“, erklärt Eigeldinger. Die Routine und Erfahrung in Bezug auf die Bewirtung spielt der Stadtmusik bei dem hohen Besuch selbstverständlich in die Karten.

Live-Musik für den Ministerpräsidenten

Der Ministerpräsident kann sich darauf freuen, die Stadt- und Bürgerwehrmusik live zu hören, Eigeldinger betont aber auch, dass auch andere Gruppen willkommen seien, um Kretschmann die Vielseitigkeit der Fasnet zu zeigen. Und was wird dem Ministerpräsidenten aufgetischt? „Es wird unsere normale Karte geben, von Wurstsalat über Kutteln bis zu vegetarischen Gerichten und Kuchen haben wir alles im Angebot“, verrät der Vorsitzende.

Die Stadt, so Pressesprecherin Madlen Falke, lädt jedes Jahr die hiesigen Mitglieder des Landtags sowie Bundestags, Europaabgeordnete und Ehrenbürger ein. „Der ehemalige Ministerpräsident und Ehrenbürger der Stadt VS, Erwin Teufel, ist schon öfter da gewesen“, erklärt Falke.