Hoher Besuch in Rheinfelden: In Rheinfelden ist der europäische Gedanke kein leere Worthülse

Der neue italienische Konsul in Freiburg, Pietro Falcone, hat Rheinfelden besucht. Falcone ist seit Oktober am Konsulat tätig und folgte dort auf Francesca Toninato.
Zwischen der Stadt Rheinfelden und dem italienischen Konsulat besteht seit vielen Jahren ein enger Austausch. Mit rund 2000 Menschen bilden die Italiener die größte ausländische Bevölkerungsgruppe der Stadt. In den vergangenen Jahren konnten aus dieser Zusammenarbeit mehrere kulturelle Kooperationsprojekte entstehen. Auch ein italienischer Infopunkt im Bürgertreffpunkt Gambrinus wurde gemeinsam eingerichtet. An diese vertrauensvolle Zusammenarbeit möchte Konsul Pietro Falcone anknüpfen, wie er bei seinem Besuch betonte.