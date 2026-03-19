Hoher Besuch in Rheinfelden: In Rheinfelden ist der europäische Gedanke kein leere Worthülse

Der neue italienische Konsul in Freiburg, Pietro Falcone, hat Rheinfelden besucht. Falcone ist seit Oktober am Konsulat tätig und folgte dort auf Francesca Toninato.

Zwischen der Stadt Rheinfelden und dem italienischen Konsulat besteht seit vielen Jahren ein enger Austausch. Mit rund 2000 Menschen bilden die Italiener die größte ausländische Bevölkerungsgruppe der Stadt. In den vergangenen Jahren konnten aus dieser Zusammenarbeit mehrere kulturelle Kooperationsprojekte entstehen. Auch ein italienischer Infopunkt im Bürgertreffpunkt Gambrinus wurde gemeinsam eingerichtet. An diese vertrauensvolle Zusammenarbeit möchte Konsul Pietro Falcone anknüpfen, wie er bei seinem Besuch betonte.

Neue Formen der Zusammenarbeit Im Rahmen eines Treffens diskutierte der Konsul gemeinsam mit Vertretern der Schweizer Schwesterstadt, den Fraktionsvorsitzenden des Gemeinderats sowie Repräsentanten verschiedener Vereine und Einrichtungen über mögliche neue Projekte und Formen der Zusammenarbeit.

Oberbürgermeister Klaus Eberhardt betonte dabei mit Blick auf die aktuelle geopolitische Lage die Bedeutung eines gelebten Europas: Gerade in diesen Zeiten sei es wichtig, die europäische Idee im Alltag sichtbar zu machen und den Menschen näherzubringen. Falcone zeigte sich beeindruckt von der engen grenzüberschreitenden Zusammenarbeit der beiden Rheinfelden: „Sie leben den europäischen Gedanken.“

Ein zentrales Thema des Austauschs war zudem die Einbindung junger Menschen. Ziel sei es, Jugendlichen die jeweilige Kultur und den europäischen Gedanken näherzubringen.

Zu diesem Zweck hat Enzo Marinelli, Präsident des Komitees „Colonia Libera Italiana“ Rheinfelden/Schweiz, kürzlich eine Jugendgruppe gegründet. Auch die Stadt Rheinfelden (Baden) arbeitet daran, den Jugendaustausch weiter auszubauen.

Sprachkurse werden für Schweizer Seite geöffnet

Spontan entstand während des Treffens zudem die Idee, die auf badischer Seite vom Verein Vivace angebotenen Sprachkurse künftig auch für Teilnehmer aus der Schweiz zu öffnen. Der Verein arbeitet eng mit dem Konsulat zusammen und zählt zu den wichtigen Einrichtungen zur Förderung der italienischen Sprache und Kultur in der Region.

Für OB Eberhardt zeigte der lebhafte Austausch einmal mehr, wie wertvoll diese inzwischen fast schon traditionelle Begegnung zwischen Konsulat und Vertretern der italienischen Gemeinde für die guten Beziehungen in der Region ist. Am Abend hatte der Konsul noch zu einem Treffen eingeladen.

Unter dem Motto „Geschichten von Gesichtern – Frauen und Migration“ berichteten fünf Frauen mit italienischen Wurzeln im Haus Salmegg über ihre Integrationserfahrung in Südbaden.