1 Rechtzeitig zum Festgottesdienst flutete Sonnenlicht den Altarraum. Foto: Dorn Die Landesbischöfin Heike Springhart nahm in Gutach am Gottesdienst teil.







Link kopiert



Mit einem Festgottesdienst mit der badischen Landesbischöfin Heike Springhart beging die Kirchengemeinde am Pfingstsonntag ihren Teil der Festlichkeiten zum 750-jährigen Dorfjubiläum Gutach. Den musikalischen Rahmen in der voll besetzen Peterskirche setzte Kirchenmusikdirektor Traugott Fünfgeld an der Steinmeyer-Orgel und am Klavier, knapp ein Dutzend Trachtenträger nahmen zum Gottesdienst in der ersten Reihe Platz.