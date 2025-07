Es war angerichtet für das große Finale auf dem Sportgelände „Alter Berg“. Gegenüber standen sich der FC Hechingen und die SGM Ringingen/Killertal.

Und der FCH sollt nach zehn Jahren – im Jahr 2010 hatte der FC Hechingen zuletzt den HZ-Pokal gewonnen – den Titel wieder in die Zollernstadt holen. Das Endspiel der beiden ehemaligen Ligakonkurrenten war einseitig. Das 1:0 (5.) nach einen sehenswerten Freistoß von Kaan Akkaya spielte der Mannschaft von Joso Zupan und Jovan Djermanovic zudem in die Karten.

Spielerische Leichtigkeit

Eine Traumkombination über fünf, sechs Stationen führte zum 2:0 (11.). Wiederum spielte Kaan Akkaya eine gewichtige Rolle. Am Fünfmeterraum landete der Ball schließlich vor den Füßen von Ekrem Hajra, der den Ball nur noch über die Linie drücken musste.

Kräfte beginnen zu schwinden

Manuel Pflumm und die SGM Ringingen/Killertal hatten offensiv wenig entgegenzusetzen, hätten aber um ein Haar nach Chaos im Hechinger Strafraum kurz vor dem Seitenwechsel das 1:2 erzielt.

FCH mit Chancenwucher

Auch nach der Pause hatte der Aufsteiger in die Bezirksliga alles im Griff. Ilja Nebrigic hätte alleine drei Tore machen müssen, doch die endgültige Entscheidung ließ auf sich warten. Dann fand eine verunglückte Freistoßflanke aus 40 Metern von Kaan Akkaya ihren Weg ins Tor zum 3:0 (37.). Damit war die Messe gelesen. Für die unterlegene SGM war bereits die Finalteilnahme ein Riesenerfolg gewesen.

So lief die Vorrunde

Die ersten Überraschungen gab es bereits in der Vorrunde. Denn sowohl der FV Bisingen, als auch der TSV Boll patzten in Spiel eins. Die Fiorenza-Elf verlor 0:1 gegen den TSV Stein. Die Gallinaro-Truppe unterlag mit demselben Ergebnis dem FC Steinhofen. Da in der zweiten Partie starke Gegner wie der FC Hechingen und der SV Rangendingen warteten, war für beide das Turnier schnell vorbei.

Auch Titelverteidiger FC Grosselfingen hatte sich in der Vorrunde nicht schadlos halten, konnte aber mit dem 0:0 gegen die SGM Ringingen/Killertal aber gut leben.

Das Viertel- und Halbfinale

Im ersten Viertelfinale setzte sich der SV Rangendingen klar mit 5:0 gegen die Sportfreunde Sickingen durch. Das zweite Ticket fürs Halbfinale löste die SGM Ringingen/Killertal durch ein 2:1 gegen den SV Rangendingen II. Ebenso zogen der FC Hechingen (5:4 nach Elfmeterschießen gegen den TSV Stein) und Gastgeber FC Grosselfingen (4:2 nach Elfmeterschießen gegen den FC Steinhofen) in die Vorschlussrunde ein. Halbfinale eins ging durch ein 5:4 im Elfmeterschießen gegen den SV Rangendingen an die SGM. Der FCH zeigte sich beim 3:0 gegen den FC Grosselfingen hoch effektiv.