1 Der DRK-Ortsverein Bisingen bietet ab Mitte Juni Corona-Bürgertests in der Hohenzollernhalle an. Die Gemeinde unterstützt die Helfer. Foto: Moser

Die Corona-Zahlen sinken, die Öffnung von Einzelhandel und Gastronomie naht. Damit nimmt der Andrang an den Teststationen nochmals zu. Da kommt das neue Angebot des DRK wie gerufen: Bisingen bekommt ein weiteres Schnelltestzentrum.

Bisingen - In der Hohenzollernhalle in Bisingen wird vom Deutschen Roten Kreuz (DRK) ein weiteres Coronatestzentrum eingerichtet. Es wird zu einer der Teststellen, bei denen sogenannte Bürgertests angeboten werden – mindestens einmal pro Woche darf sich jeder Bundesbürger kostenlos testen lassen.

"Am 12. Juni beginnen wir mit den Tests, ein weiterer Termin wird der 19. Juni sein", berichtet Harald Schwabenthan, Vorsitzender des DRK-Ortsvereins Bisingen. Das DRK sei bei den Tests ohnehin aktiv und arbeite bereits im Corona-Schnelltest-Zentrum der Ertelt-Apotheken mit. Hinzu kommen nun die Tests in der Hohenzollernhalle. "Dadurch haben wir zusätzlich ein eigenes Zentrum – und arbeiten wieder mit Johannes Ertelt zusammen." Federführend sei das DRK, der Inhaber der Ertelt-Apotheken "betreut fachlich im Hintergrund", sagt Schwabenthan. "Gemeinsam ist man stärker."

Unterstützung kommt auch von der Gemeinde. "Sie stellt für das kommunale Testzentrum die Räumlichkeiten zur Verfügung", erklärt der Chef des Ortsvereins. Sie helfe außerdem bei der Logistik. "Wir übernehmen den kompletten Auf- und Abbau, stellen Kabinen aus Sichtschutzwänden auf", berichtet Marcel Gutekunst von der Gemeinde.

Wie viele Termine zustande kommen, steht noch nicht endgültig fest. "So oft wie möglich" solle getestet werden, wünscht sich Gutekunst. Einmal pro Woche könne das DRK die Tests stemmen, sagt Schwabenthan – vor allem an den Wochenenden. "Wir sind auch ansonsten sehr aktiv, unter anderem bei Blutspenden."

Das DRK Zollernalb ist indes andernorts im Kreis bei Tests im Einsatz. "Für den DRK-Kreisverband Zollernalb hat das Landratsamt eine allgemeine Genehmigung für den gesamten Zollernalbkreis gefertigt, damit dieser kreisweit bei kurzfristigem Bedarf aktiv werden kann", berichtet die Pressesprecherin des Landratsamtes, Marisa Hahn.

"Die Leute sind dankbar für diese Anlaufstelle"

Dass immer mehr Tests genutzt werden, hat auch Katharina Prowald, Inhaberin der Sonnen-Apotheke in Bisingen, festgestellt. "Seit man bei Friseurbesuchen einen Test braucht, gibt es eine wahnsinnige Nachfrage. Die Leute sind dankbar für diese Anlaufstelle", berichtet Prowald. Einige Tausend Corona-Tests – in der Sonnen-Apotheke sind es Spucktests – seien bereits durchgeführt worden. "Sie laufen zusätzlich zum normalen Betrieb." Vor allem zum Wochenende hin – freitags und samstags – seien die Testtermine schon früh ausgebucht, berichten die Mitarbeiterinnen in der Apotheke.

Prinzipiell darf auch außerhalb von Arztpraxen, Apotheken und kommunalen Strukturen getestet werden. "Corona-Teststationen für Bürgertests müssen nicht mehr vom Gesundheitsamt individuell genehmigt werden", berichtet Hahn. Das Sozialministerium habe festgelegt, welche Anforderungen ein Bürgertestzentrum erfüllen muss. "Sind die nach Ansicht des zukünftigen Betreibers gegeben, zeigt er nur formlos die Aufnahme der Tätigkeit beim Gesundheitsamt an."

Getestet wird in Bisingen derzeit außerdem im Corona-Schnelltest-Zentrum der Ertelt-Apotheken in der Steinhofener Straße und im Heilkundezentrum Zollernalb in der Humboldtstraße. Weitere Testzentren – wie andernorts etwa vor Supermärkten oder nahe Freizeiteinrichtungen – gibt es in der Kirchspielgemeinde bislang nicht.

Alle Bürger ohne Symptome können sich laut Bundestestverordnung mindestes einmal pro Woche kostenfrei testen lassen. Diese Testangebote gibt es bisher in Bisingen:

Sonnen-Apotheke

Anmeldung telefonisch unter 07476/14 11; getestet werden Patienten aller Altersgruppen.

Ertelt-Apotheken

Anmeldung telefonisch unter 07476/94 65 59 46 oder über die Internetseite www.corona-schnelltest-zollernalb.de; getestet werden Patienten aller Altersgruppen.

Heilkundezentrum Zollernalb

Harald Banzhaf und Thomas Nikolaus

Anmeldung unter 07476/9 12 34 oder per E-Mail unter corona.abstrich@banzhaf-nikolaus.de; getestet werden Personen ab 15 Jahren. Auch Impfungen sind in der Praxis möglich.