1 Reitsport der Extraklasse gab es auch am Freitag wieder in Bisingen zu sehen. Foto: Kara

Am dritten Tag des Hohenzollern Reitturniers in Bisingen fielen wieder zahlreiche Entscheidungen. Zu den Siegern gehört unter anderem Ben Dreher – der Sohn von Hans-Dieter Dreher.









Drei von fünf Tagen und damit 60 Prozent des Hohenzollern Reitturniers in Bisingen sind schon wieder beendet. Bevor am Wochenende die ganz großen Highlights anstehen, gab es am Freitag noch zahlreiche andere Entscheidungen. Zudem gab es mit dem Reitbiathlon am Abend noch ein besonderes Spektakel für die Zuschauer.