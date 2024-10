Am Mittwochmorgen ist das große Hohenzollern-Reitturnier in Bisingen gestartet. Das Wetter wollte aber noch nicht so recht mitspielen.

Mit über 30 Programmpunkten ist das Hohenzollern-Reitturnier am Mittwochmorgen gestartet. Pünktlich zur Eröffnung der Hallensaison reisten zahlreiche Pferdesportler aus der näheren und weiten Umgebung in den Regen zum Bisinger Reitsportzentrum.

Ob die Pfützen auf dem Außen-Sandplatz beim Auf- und Abwärmen für Probleme sorgen? Wohl eher nicht, meint eine Reiterin, die mit ihrem Jungpferd am Mittwoch an der Springpferdeprüfung teilgenommen hat. Zwar seien manche Pferde gegenüber der Spiegelungen in Regenpfützen empfindlich, an den Turniertagen fänden die Sportler jedoch Top-Bedingungen vor.

Noch bis Sonntag

Noch bis Sonntag können Besucher die Wettkämpfe besuchen. Highlight ist in diesem Jahr die Auktion von rund einem Dutzend Fohlen – den Hohenzollernstars. Sie findet am heutigen Freitag ab 21 Uhr statt.