Es ist nicht mehr lange hin: Der Hohenzollern-Markt in Empfingen am Samstag und Sonntag, 14. und 15. September, rückt näher. Mit dabei sind auch Künstler aus Hechingen, Haigerloch und Burladingen. Ein großes Festprogramm erwartet die Gäste.









Die Vorboten des Hohenzollern-Marktes in Empfingen am Samstag und Sonntag, 14. und 15 September, sind nicht zu übersehen. An Laternen aufgeklebte Herzen in den Farben Hohenzollerns säumen die Straßen, große Plakate weisen auf das Festwochenende hin.