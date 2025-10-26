Hohenzollern-Berglauf: Alles zum sportlichen Großereignis in Hechingen

Der Ski-Club Hechingen lädt ein zum Hohenzollern-Berglauf und zum Kinderstadtlauf. Alles, was man dazu wissen muss, fassen wir zusammen.

Am Sonntag, den 9. November, fällt um 10 Uhr im Weiher-Stadion der Startschuss zum 39. Hohenzollern-Berglauf, den der Ski-Club Hechingen organisiert. Die traditionsreiche Veranstaltung zählt zu den beliebtesten Bergläufen in Süddeutschland und lockt jedes Jahr hunderte Läuferinnen und Läufer an. Im vergangenen Jahr stellten sich 417 Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Herausforderung zur Burg Hohenzollern zu laufen – eine Zahl, die das Organisationsteam in diesem Jahr gerne wieder erreichen möchte.

70 Helfer sind im Einsatz

„Wir freuen uns sehr auf die 39. Auflage und hoffen erneut auf ein bunt gemischtes Teilnehmerfeld – von erfahrenen Bergläufern bis zu mutigen Einsteigern“, sagt Organisatorin Susanne Bitzer vom Ski-Club Hechingen. Insgesamt über 70 Ehrenamtliche sind in der Vorbereitung und am Veranstaltungstag im Einsatz, um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten.

Strecke mit acht Kilometern

Die 8,1 Kilometer lange Strecke mit 365 Höhenmetern hat es in sich: Während die ersten vier Kilometer noch relativ flach und schnell zu laufen sind, folgt im zweiten Streckenabschnitt der stetige Anstieg hinauf zur Burg. „Hier zeigt sich, wer seine Kräfte gut eingeteilt hat“, erklärt Bitzer. „Wer zu schnell startet, wird auf den letzten Kilometern vom Berg regelrecht eingesammelt.“

Zuschauer feuern an

Der Lauf ist sowohl für ambitionierte Bergläufer als auch für Straßenläufer und Neulinge geeignet. Die Mischung aus schnellen Passagen und fordernden Steigungen macht den Reiz dieses Traditionslaufs aus. Unterwegs feuern zahlreiche Zuschauer die Athleten an – ein besonderer Motivationsschub erwartet die Läuferinnen und Läufer bei Kilometer 5,5, wo die „Schnorchel Huaschter“ mit Musik den steilsten Abschnitt begleiten.

Rekord bei 28:56 Minuten

2024 sicherten sich Dominik Notz (29:14 min) und Hannah Arndt (34:58 min) den Sieg. Notz verpasste dabei den Streckenrekord von 28:56 Minuten nur knapp. Ein spannender Anreiz vielleicht auch in diesem Jahr wieder an den Start zu gehen. Bei den Damen liegt die Bestmarke weiterhin bei 33:32 Minuten.

Anmeldung

Die Anmeldung ist ab sofort möglich unter www.ski-club-hechingen.de und läuft bis einschließlich Mittwoch, 5. November. Die Startgebühr beträgt 15 Euro, wobei 1 Euro an die Kira-von-Preußen-Stiftung gespendet wird. Nachmeldungen sind bis 30 Minuten vor dem Start möglich (zuzüglich 3 Euro). Startberechtigt sind alle Sportler ab der Altersklasse U16 (Jahrgang 2011). Der Ski-Club bietet wieder Kleidertransport und Rückfahrtservice für die Läuferinnen und Läufer an.

Shuttle-Bus zur Burg

Auch Zuschauer sind eingeladen, die Sportler entlang der Strecke oder im Zielbereich auf der Burg Hohenzollern zu unterstützen. Der kostenlose Shuttlebus bringt Besucher vor dem Start zum oberen Parkplatz der Burg (bei Kilometer 7). Von dort führt ein etwa zehnminütiger Fußweg zum Burghof – ideal, um den spektakulären Zieleinlauf hautnah zu erleben.

Feier in der Festhalle

Nach dem Lauf lädt der Ski-Club in die Festhalle Hechingen-Stetten ein, wo ab 13 Uhr die Siegerehrung stattfindet. Für das leibliche Wohl ist mit Mittagessen, Kaffee und Kuchen bestens gesorgt. Die drei Erstplatzierten jeder Altersklasse erhalten Urkunden und attraktive Sachpreise.

Kinderstadtlauf

Auch die Kinder laufen am 9. November wieder beim fünften Kinderstadtlauf im Weiherstadion. Alle Mädchen und Jungen im Alter zwischen 3 und 13 Jahren sind eingeladen, ihre Laufbegeisterung unter Beweis zu stellen und gemeinsam ein sportliches Highlight zu erleben. Die Strecken von 400 bis 1200 Metern werden auf die Altersklassen angepasst gelaufen. Los geht es um 10:15 Uhr mit einem gemeinsamen Aufwärmen und ab 10:30 Uhr starten die Läufe.

Tanzen mit Jolinchen

Ein besonderes Highlight: Das beliebte Maskottchen AOK-Jolinchen ist auch wieder dabei. Zwischen den Läufen und der Siegerehrung lädt es alle Kinder zu fröhlichen Mitmach-Tänzen ein.

Jedes Kind ist ein Gewinner

Beim Kinderstadtlauf geht es nicht unbedingt um Bestzeiten, sondern vor allem um Freude an der Bewegung und dem gemeinsamen Erlebnis. Daher gibt es dieses Jahr für die Erstplatzierten auf dem Siegerpodest keine Pokale, sondern alle Teilnehmenden erhalten im Ziel eine Erinnerungsmedaille, sowie bei der Siegerehrung eine Urkunde und eine Überraschung. Denn beim Hechinger Kinderstadtlauf sind alle Kinder Gewinner. Für Verpflegung ist im FC Heim des Stadions gesorgt.

Anmeldung

Anmeldungen sind bis Donnerstag, 6. November, online unter www.ski-club-hechingen.de möglich und gewünscht, da es die Planung für die Organisatoren erleichtert. Für Kurzentschlossene gibt es jedoch auch am Lauftag noch die Möglichkeit, sich bis 9.30 Uhr nachzumelden.