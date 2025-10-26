Hohenzollern-Berglauf: Alles zum sportlichen Großereignis in Hechingen

Der Ski-Club Hechingen lädt ein zum Hohenzollern-Berglauf und zum Kinderstadtlauf. Alles, was man dazu wissen muss, fassen wir zusammen.
Am Sonntag, den 9. November, fällt um 10 Uhr im Weiher-Stadion der Startschuss zum 39. Hohenzollern-Berglauf, den der Ski-Club Hechingen organisiert. Die traditionsreiche Veranstaltung zählt zu den beliebtesten Bergläufen in Süddeutschland und lockt jedes Jahr hunderte Läuferinnen und Läufer an. Im vergangenen Jahr stellten sich 417 Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Herausforderung zur Burg Hohenzollern zu laufen – eine Zahl, die das Organisationsteam in diesem Jahr gerne wieder erreichen möchte.