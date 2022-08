3 Der Schwäbische Alb Tourismusverband zeigt die Burg auf seiner Homepage. Foto: schwaebischealb.de/Foto: Roland Beck

Mit Fotos der Burg Hohenzollern wird weltweit geworben. Ist das erlaubt? Sprecher Roland Beck hat eine klare Meinung dazu und verrät, wer die Burg besucht.















Burg Hohenzollern - Wer im Alvear Palace Hotel in Buenos Aires am anderen Ende der Welt sitzt, durchs Buch "The Leading Hotels of the World" blättert und sich für West-Europa interessiert, der sieht: ein Foto der Burg Hohenzollern. Wer mit Eurowings nach Karlsruhe/Baden-Baden abheben will, erkennt in der App: eine Ansicht der Burg Hohenzollern. Wer sich durch ein Reiseportal für den Bodensee klickt, staunt: auch hier die Burg, die auf Bisinger Gemarkung liegt.