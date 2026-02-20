Hohenzollerisches Landesmuseum: Alltagsbegleiter und Kulturgut

Im Hohenzollerischen Landesmuseum in Hechingen gibt es vom 26. Februar bis 25. Mai eine „Kalender-Retrospektive – zu sehen ist die Sammlung von Friedrich Bayer“.
Das Hohenzollerische Landesmuseum präsentiert vom 26. Februar bis 25. Mai 2026 die Ausstellung „Kalender-Retrospektive – Die Sammlung Friedrich Bayer“. Gezeigt wird eine Auswahl aus einer der umfangreichsten und vielfältigsten Kalendersammlungen Deutschlands – möglicherweise sogar Europas. Über mehr als 50 Jahre hinweg trug der Sammler Friedrich Bayer rund 20.000 Kalender zusammen.