1 Georg Friedrich Prinz von Preußen ist Ehrengast bei der hohenzollerischen Serenade in Empfingen. (Archivfoto) Foto: Matschkowiak/dpa

Die hohenzollerische Serenade am Samstag, 24. September, eingebettet in das Jubiläumswochenende, ist eine Weltpremiere, sagt Empfingens Bürgermeister Ferdinand Truffner. Erwartet werden prominente Ehrengäste.















Empfingen - Im Rahmen eines Pressegespräches berichtete Truffner über den aktualisierten Ablauf dieses Festabends. Viele Ehrengäste haben ihr Kommen zugesagt, darunter Georg Friedrich Prinz von Preußen vom Haus Hohenzollern, die Baden-Württembergische Landesregierung mit Ministerin Nicole Razavi, Ministerin für Landesentwicklung und Wohnen des Landes Baden-Württemberg.

Ferner wirken mit die Bürgerwache Rottenburg mit ihrem Spielmannszug, die Bürgergarde Hechingen und die Bürgerwehr Trochtelfingen mit ihrem Fanfarenzug, Stadtkapelle und Bürgerwehr.

Hohenzollerische Feuerwehren

Die Hohenzollerischen Feuerwehren, so die Abteilung Empfingen, Abteilung Wiesenstetten, Fischingen und die Jugendfeuerwehr geben dem Festabend mit Fackeln ein festliches Ambiente.

Der Festbetrieb am Samstag, 24. September, beginnt um 18 Uhr. Gleich um 18.30 Uhr ist die Einweihung der Glas-Skulptur vorgesehen. Ab 19 Uhr wird die Stadtkapelle Trochtelfingen eine Stunde aufspielen. Von Bürgermeister Ferdinand Truffner, Prinz Georg Friedrich von Preußen, Ministerin Nicole Razavi, wird es Grußworte geben. Zudem ist ein Eintrag in das Goldene Buch von Empfingen geplant. Die Gäste aus Miske/Ungarn werden vor der Ehrentribüne eine Tanzaufführung machen. Dann geht es los mit der Hohenzollerischen Serenade.

Hohenzollern-Lied darf nicht fehlen

Die beteiligten Formationen werden aufmarschieren. Dies sind die Bürgerwehr Trochtelfingen mit ihrem Fanfarenzug, Stadtkapelle, und Bürgerwehr, der Musikverein Wiesenstetten, der Musikverein Empfingen, die Trachtenkapelle Empfingen mit einer Abordnung Trachten und Vertretern aus Miske/Ungarn, die Bürgerwache Rottenburg und die Bürgergar-de Hechingen. Bei solch einem großen Fest, einer Weltpremiere, wie Truffner sagte, darf ein Feuerwerk am Tälesee in Verbindung mit dem Hohenzollern-Lied nicht fehlen. Ist die Zahl 1250 am Himmel zu sehen? Truffner hofft es. Danach begleitet Honk & Blow musikalisch den weiteren Festbetrieb.