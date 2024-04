Die Stadt Schiltach lässt derzeit zur Verkehrssicherung den Hohensteiner Felsen von losem Gestein beräumen, weil kürzlich Material auf den darunter gelegenen Radweg und die frühere Bundesstraße gefallen ist.

Im Zuge der Beräumung wurde laut Mitteilung der Stadt festgestellt, dass sehr viel loses Gesteinsmaterial im Felsen liegt und wegen „Gefahr in Verzug“ eine größere Aktion erforderlich wird, um Schäden am vorbeifahrenden Verkehr abzuwenden. Hierfür müssen am Samstag, 27. April, tagsüber die ehemalige Bundesstraße und der begleitende Geh- und Radweg im Bereich Am Hohenstein für den Verkehr gesperrt werden.

Die Umleitung erfolgt über den Kirchbergtunnel. Fahrzeuge mit Kraftfahrstraßenverbot wie landwirtschaftliche Schlepper oder Fahrräder werden angehalten und nur gezielt durchgelassen. Hierdurch kann es zu Wartezeiten bis zu zehn Minuten kommen. Die Verkehrsteilnehmer werden um Verständnis und Beachtung gebeten, heißt es in der Mitteilung abschließend.