Frau in Künzelsau tot aufgefunden - Ehemann in U-Haft

Rettungskräfte finden in einer Wohnung einen stark blutenden Mann. Kurz darauf gibt es einen grausigen Verdacht: Hat der 61-Jährige seine Frau getötet?









Ein 61-Jähriger soll in Künzelsau im Hohenlohekreis seine Ehefrau getötet haben. Der Rettungsdienst habe zunächst einen stark blutenden Mann in einer Wohnung gemeldet, teilten Staatsanwaltschaft und Polizei mit. Dort hätten Polizisten wenig später am Freitag auch die Ehefrau des Mannes gefunden, die bereits tot gewesen sei.