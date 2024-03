1 Der junge Mann starb noch an der Unfallstelle. Foto: dpa/Marcel Kusch

Für einen gerade volljährigen Motorradfahrer kommt nach einem Unfall in Öhringen-Ohrnberg im Hohenlohekreis jede Hilfe zu spät.









Ein 18-jähriger Motorradfahrer ist bei einem Überholmanöver in Öhringen-Ohrnberg (Hohenlohekreis) ums Leben gekommen. Er sei am Ortseingang in einer Rechtskurve nach links von der Straße abgekommen und gegen einen Baum geprallt, teilte die Polizei am Dienstag mit. Der junge Mann sei noch an der Unfallstelle gestorben.