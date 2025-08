Großer Rettungseinsatz in Ebingen Reizgas an der Hohenbergschule

Ein Gasalarm an der Hauptschule in Ebingen hat am Mittwochvormittag einen Großeinsatz von Feuerwehr, Rotem Kreuz und Polizei ausgelöst. Betroffen waren rund 25 Schüler und eine Lehrerin.