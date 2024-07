In der Festhalle waren neben Familien und Freunden auch die Lehrer zahlreich versammelt, um zu gratulieren.

Die Feier, die Aida-Maria Boromiz und Veronika Kajan moderierten, hatten die Schüler selber vorbereitet – sie war voller eigener Beiträge. Neben musikalischen Beiträgen von Marko Popovic und Danyil Maraz gab es Fotos, Videos und sogar ein Kahoot-Quiz für die Lehrer.

Sinnbildlich für die gute Gemeinschaft und die gelungene Integration an der Hohenbergschule führten sechs Mädchen aus sechs Nationen aus Klasse 9b einen Tanz vor, der mit vielen Mitschülern und Lehrern auf der Bühne endete. Sie standen hier – wie ihr Klassenlehrer Peter Kuhn betonte – für das Team und die gute Gemeinschaft, die er an seiner Klasse so schätzen gelernt habe. „Behaltet den Glauben an Euch selbst!“, rief er seinen Schützlingen zu, ehe sie die Zeugnisse mit sechs Belobigungen und einem Preis entgegen nahmen.

Auch 9a-Klassenlehrerin Silvia Roth fand persönliche Worte und wünschte allen viel Erfolg bei dem Neuen, was nun auf sie zukomme. Klassenlehrer Ingo Fischer verglich sein Jahr mit den Zehntklässlern mit einem Parabelflug, bei dem einige nach Überschreiten des Zenits im freien Fall in der Schwerelosigkeit ins Trudeln geraten seien. Dennoch konnte er neben Zeugnissen fünf Belobigungen und vier Preise verteilen.

Die Klassen 9a und 9b der Hohenbergschule freuten sich über ihren Erfolg, den Qualifizierten Hauptschulabschluss. Foto: Ertekin Avcilar

Zudem hatten drei Schulfremde ihren Hauptschulabschluss erfolgreich absolviert. Kevin Weber erhielt neben seinem Zeugnis auch eine Belobigung für gute Noten.

Rektor Ertekin Avcilar gratulierte nicht nur den Hauptpersonen, sondern dankte auch seinen Kollegen und den Eltern für die gute Zusammenarbeit und die erfolgreichen Auseinandersetzungen, die sie mit ihren Kindern geführt und die zum Abschluss beigetragen hätten – sie könnten jetzt aufatmen. Die gute Zusammenarbeit mit den Lehrern würdigten auch die Schüler und stellten diesen gar ein Zeugnis aus: Alle haben bestanden. Von Schulsekretärin Müller verabschiedeten sie sich besonders herzlich.

39 Schüler haben den Abschluss in Klasse 9, 20 Schüler in Klasse 10 abgelegt. Preise erhielten Mihaela Bogdanowska, Gabrijela Kajan, Natasa Stupar und Oliwer Wutowicz (10a) sowie Veronika Kajan (9b). Eine Belobigung erhielten: Shaine Estrada, Vanesa Kokalovic, Marie-Claire Marchand, Walter Martynjuk, Dennis Mogg und Lea Stauss (10a), Nick Besenthal, Zoltan Greman, Ali Kohr , Nicola Parszowska, Jasmin Strauch und Egehan Yilmaz (9b). Drei Sonderpreise gingen an Mihaela Bogdanowska (Kunst), Marie-Claire Marchand (Kunst) und Lea Stauss (Musik).