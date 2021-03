1 Ab Temperaturen von vier bis sieben Grad suchen sich Zecken ihre Opfer – und können dabei Krankheitserreger übertragen. Foto: dpa/Patrick Pleul

Zecken können Krankheitserreger übertragen. Im vergangenen Jahr gab es bundes- und landesweit besonders viele Fälle von FSME-Erkrankungen. Woran das liegt und was in diesem Jahr droht, erklären eine Expertin und ein Experte.

Stuttgart - Im vergangenen Jahr sind in Deutschland mit mehr als 700 Menschen so viele an Frühsommer-Meningoenzephalitis (FSME) erkrankt wie nie, seitdem diese durch Zecken übertragbare Krankheit vor 20 Jahren meldepflichtig wurde. Experten rechnen auch langfristig mit einer steigenden FSME-Gefahr. Antworten auf die wichtigsten Fragen dazu im Überblick

