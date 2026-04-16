2 Reiner Holznagel, Präsident des Bunds der Steuerzahler Deutschland, kritisiert die geplante Entlastungsprämie Foto: Bernd von Jutrczenka/dpa 2 Bilder - Fotostrecke öffnen Krisenbonus oder echte Entlastung? Handwerker und Bäcker fragen sich, wie sie die Entlastungsprämie von 1.000 Euro stemmen sollen. Der Steuerzahlerbund fordert nun mehr Geld für alle, die pendeln.







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Berlin - Der Präsident des Bundes der Steuerzahler, Reiner Holznagel, hält die von der Koalition vorgeschlagene steuerfreie Entlastungsprämie für Beschäftigte von 1.000 Euro für realitätsfremd. "Eine wirklich sachgemäße Lösung zur Entlastung wäre eine Erhöhung der Entfernungspauschale für alle, die Auto oder Bus und Bahn nutzen müssen, um zur Arbeit zu kommen", sagte Holznagel dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND).



In Wirklichkeit sei der "Krisenbonus" ein Versprechen zulasten Dritter. "Die Politik rechnet hier mit Entlastungen, die auf die Rechnung von Arbeitgebern geht." Ob Betriebe die 1.000 Euro überhaupt zahlen könnten, sei völlig offen, kritisierte Holznagel. "Wo ein Handwerker, Friseur oder Bäcker das Geld nämlich hernehmen soll, wenn sein Umsatz wegen steigender Kosten zurückgeht oder das Geschäft sogar schließen muss, fragen Kanzler und Finanzminister nicht."