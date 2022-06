Felssturz in Tirol KSK-Soldat kann nur noch tot geborgen werden

Das in Calw stationierte Kommando Spezialkräfte spricht von einem "tragischen Unglück": Am Donnerstag wurde ein Soldat im Tiroler Kaisergebirge verschüttet. Der Rettungseinsatz gestaltete sich schwierig. Am Ende konnte der Mann nur tot geborgen werden.